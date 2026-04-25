Autostrada Unirii A8, unul dintre cele mai așteptate proiecte de infrastructură din Romania, e cu un pas înainte. Potrivit autorităților, încă un tronson al acestei autostrăzi are constructor desemnat.

Este vorba despre tronsonul Lămoțca-Târgu Frumos, cu o lungime de 27 de kilometri și care va include lucrări ample de infrastructură. Astfel, pe acest traseu vor fi amenajate 3 noduri rutiere, și anume la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. De asemenea, vor fi executate și 4 tunele.

Mai mult, vor fi construite 36 de poduri și pasaje. Valoarea contractului se ridică la suma de 4,87 miliarde de lei, fără TVA, iar finanțarea provine din programul european SAFE. Mai mult, autoritățile spun că acum obiectivul principal îl reprezintă semnarea cât mai repede a contractului și respectarea termenelor de realizare.

Așadar, acum putem spune că toate cele 4 tronsoane ale autostrăzii A8, pe segmentul Moțca, Iași și Ungheni, au constructori.

