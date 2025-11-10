Un ofițer cu funcție înaltă, acuzat că ar fi protejat o rețea de jocuri de noroc şi cămătărie, în Argeș

Un ofițer de poliție din Argeș este acuzat că a protejat o grupare care organiza jocuri de noroc ilegale într-un hotel din județ. Membrii rețelei ar fi oferit bani cu dobândă celor care pierdeau la mese, iar anchetatorii spun că polițistul, aflat într-o funcție de comandă, le-ar fi asigurat protecție, potrivit Mediafax. DIICOT a făcut patru percheziții și a dus mai multe persoane la audieri.

Polițiștii și procurorii DIICOT din Pitești au făcut luni patru percheziții domiciliare în județul Argeș, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, camătă și desfășurarea fără licență sau autorizație a oricăreia dintre activitățile din domeniul jocurilor de noroc.

Din cercetări a reieșit că, în februarie 2025, trei persoane, ar fi constituit un grup infracțional organizat în scopul obținerii de bani din organizarea și participarea la jocuri de noroc fără autorizație.

Una dintre persoane, lider al grupului, ar fi pus la dispoziție clădirea unde funcționează un hotel, loc pe care îl administrează în fapt, și unde se desfășoară jocurile de noroc, context în care i-ar fi ajutat pe ceilalți membri să acorde sume de bani cu titlu de împrumut, pentru care ar fi perceput dobândă, ca îndeletnicire.

De asemenea, la grupare ar fi aderat, sub forma sprijinirii, un ofițer de poliție cu funcție de comandă, care în virtutea funcției deținute ar fi înlesnit activitatea infracțională desfășurată de membrii grupării și le-ar fi asigurat protecție.

Audierile în acest caz au loc la sediul DIICOT Pitești.

