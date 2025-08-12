Antena Meniu Search
Un portughez de 60 de ani a venit în România cu un kg de cocaină. Voia s-o vândă în Iași, Vaslui și Neamț

Un cetățean portughez în vârstă de 60 de ani a adus în România aproximativ un kilogram de cocaină pe care dorea să îl vândă în județele Iași, Vaslui și Neamț. A fost prins de polițiști, informează Mediafax.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 16:50
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Neamț, împreună cu procurorii DIICOT Neamț, au documentat activitatea infracțională a unui bărbat (cetățean portughez), de 60 de ani, cercetat pentru trafic de droguri de mare risc și introducere în țară de droguri de mare risc.

Portughezul a fost prins în flagrant delict

Din probatoriul administrat a rezultat că, în luna aprilie 2025, bărbatul a introdus în țară aproximativ un kilogram de cocaină (drog de mare risc) pentru a-l comercializa în județele Vaslui, Neamț și Iași.

El a fost prins în flagrant delict, luni, în municipiului Roman, în timp ce transporta, în scopul vânzării, aproximativ 360 de grame de cocaină.

