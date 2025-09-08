Un șofer de 36 de ani a murit după ce s-a izbit de un camion parcat, în Brașov
Un bărbat de 36 de ani a murit într-un accident rutier produs pe strada Nicolae Pop din Brașov. Autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu partea din spate a unui autocamion cu remorcă oprit pe carosabil.
Accidentul s-a produs cu puțin timp în urmă, șoferul aflându-se singur în vehicul în momentul impactului.
Din primele date, autocamionul cu remorcă era parcat pe partea carosabilă când s-a produs coliziunea.
Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Brașov desfășoară în prezent activități de cercetare pentru stabilirea împrejurărilor exacte și determinarea cauzei producerii accidentului.
A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰