Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un șofer de 36 de ani a murit după ce s-a izbit de un camion parcat, în Brașov

Un bărbat de 36 de ani a murit într-un accident rutier produs pe strada Nicolae Pop din Brașov. Autoturismul pe care îl conducea a intrat în coliziune cu partea din spate a unui autocamion cu remorcă oprit pe carosabil.

de Redactia Observator

la 08.09.2025 , 21:40
Ambulanţă Un șofer de 36 de ani a murit după ce s-a izbit de un camion parcat, în Brașov - Shutterstock

Accidentul s-a produs cu puțin timp în urmă, șoferul aflându-se singur în vehicul în momentul impactului.

Din primele date, autocamionul cu remorcă era parcat pe partea carosabilă când s-a produs coliziunea.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Brașov desfășoară în prezent activități de cercetare pentru stabilirea împrejurărilor exacte și determinarea cauzei producerii accidentului.

Articolul continuă după reclamă

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

brasov accident mort
Înapoi la Homepage
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Ce bea în fiecare zi femeia celebră de 76 de ani care arată ca o adolescentă. Dieta surprinzătoare
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Mesaje creștine la Nașterea Maicii Domnului. Cele mai frumoase felicitări cu urări pentru sărbătoriții zilei de pe 8 septembrie
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Cu câți bani s-a ales, de fapt, Carlos Alcaraz după câștigarea US Open 2025. Aproape 2 milioane de dolari s-au dus pe impozit
Comentarii


Întrebarea zilei
Susţineţi protestul profesorilor?
Observator » Evenimente » Un șofer de 36 de ani a murit după ce s-a izbit de un camion parcat, în Brașov