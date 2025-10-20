Un tânăr de 19 ani a înjunghiat, sâmbătă seara, la marginea unei străzi dintr-o localitate din județul Bistrița-Năsăud, un alt bărbat aflat într-o mașină parcată. I-a aplicat mai multe lovituri de cuțit prin geamul deschis.

Un tânăr de 19 ani a înjunghiat un bărbat printr-un geam deschis de mașină, în Bistrița-Năsăud - Shutterstock

Parchetul de pe lângă Judecătoria Năsăud informează, luni, dă tânărul a aplicat victimei mai multe lovituri de cuțit în piept și braț, respectiv în zona antebrațului și a încheieturii, prin geamul deschis al portierei mașinii în care se afla bărbatul.

Victima a fost diagnosticată cu plagă tăiată la nivelul brațului stâng și cu plagă minoră la nivelul toracelui. Conform constatărilor preliminare ale medicului legist din cadrul Serviciului Județean de Medicină Legală Bistrița-Năsăud, leziunile traumatice necesită pentru vindecare 18-20 de zile de îngrijiri medicale și nu întrunesc caracteristicile medico-legale ale noțiunii de punere în primejdie a vieții victimei.

Tânărul de 30 de ani, arestat pentru 30 de zile

Articolul continuă după reclamă

Duminică, victima era în continuare internată în spital, unde urma să suporte o intervenție chirurgicală ca urmare a leziunilor suferite. La locul incidentului erau și alte persoane, care au simțit teamă și indignare generate de agresiune. Procuratura a apreciat că au fost grav tulburate ordinea și liniștea publică prin această agresiune violentă comisă în văzul martorilor.

Tânărul de 19 ani a fost inițial reținut, apoi procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud l-a prezentat judecătorului de drepturi și libertăți cu propunere de arestare preventivă. Propunerea a fost admisă, fiind dispusă arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile.

Tânărul este acuzat de lovire sau alte violențe în formă agravată (faptă comisă în public și având asupra sa un obiect ce poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor) și tulburarea ordinii și liniștii publice în formă agravată (prin violențe comise împotriva persoanelor și de către o persoană care are asupra sa un obiect ce poate pune în pericol viața, sănătatea ori integritatea corporală a persoanelor), infracțiuni săvârșite în concurs.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Năsăud.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Credeţi că reţelele sociale contribuie la instalarea stărilor de anxietate şi a stresului? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰