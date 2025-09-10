Intervenție de amploare a trupelor speciale în Sectorul 6 al Capitalei. Un bărbat de 29 de ani s-a baricadat în apartament, după un conflict cu mama sa, și a amenințat că își va face rău.

După mai multe minute de tensiune, echipa de asalt a intrat în forță în apartament şi a reuşit să îl imobilizeze pe tânăr. Tânărul a fost, ulterior, predat medicilor şi urmează să fie internat pentru tratament de specialitate.

Părinții au refuzat să depună plângere sau să ceară ordin de protecție.

