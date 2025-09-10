Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Un tânăr de 29 de ani s-a baricadat după un conflict cu mama. Unde a ajuns după intervenția trupelor speciale

Intervenție de amploare a trupelor speciale în Sectorul 6 al Capitalei. Un bărbat de 29 de ani s-a baricadat în apartament, după un conflict cu mama sa, și a amenințat că își va face rău.
 

de Redactia Observator

la 10.09.2025 , 08:15

După mai multe minute de tensiune, echipa de asalt a intrat în forță în apartament şi a reuşit să îl imobilizeze pe tânăr. Tânărul a fost, ulterior, predat medicilor şi urmează să fie internat pentru tratament de specialitate.

Părinții au refuzat să depună plângere sau să ceară ordin de protecție. 

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

agresor baricadat conflict mama bucuresti sector 6
Înapoi la Homepage
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Dan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Mirel Rădoi compară transferul lui Kurt Zouma la CFR Cluj cu un jucător adus în era FCSB: „Cam așa am făcut și eu”
Comentarii


Întrebarea zilei
Credeți că mâncarea gătită acasă va fi înlocuită de livrările rapide?
Observator » Evenimente » Un tânăr de 29 de ani s-a baricadat după un conflict cu mama. Unde a ajuns după intervenția trupelor speciale