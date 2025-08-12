Un tânăr din Giurgiu, călău pentru un vecin de 71 de ani, pe care l-a ucis cu lovituri de bâtă

Un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, este cercetat de procurori după ce ar fi lovit cu o bâtă în cap un vecin de 71 de ani, iar acesta a decedat.

"La data de 11 august a.c., în jurul orei 17:00, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Dealu, judeţul Giurgiu, un bărbat ar fi fost ucis de către un vecin. În temeiul sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii, iar, din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, judeţul Giurgiu, în urma unor neînţelegeri, ar fi aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona capului, unui bărbat, de 71 de ani, din aceeaşi localitate, rezultând decesul acestuia", a informat, marţi, IPJ Giurgiu.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

