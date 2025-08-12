Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Un tânăr din Giurgiu, călău pentru un vecin de 71 de ani, pe care l-a ucis cu lovituri de bâtă

Un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, este cercetat de procurori după ce ar fi lovit cu o bâtă în cap un vecin de 71 de ani, iar acesta a decedat.

de Redactia Observator

la 12.08.2025 , 07:40
maşină de poliţie Crimă în Giurgiu - Shutterstock

"La data de 11 august a.c., în jurul orei 17:00, poliţiştii Secţiei de Poliţie Rurală nr. 8 Roata de Jos au fost sesizaţi, prin apel 112, cu privire la faptul că, în localitatea Dealu, judeţul Giurgiu, un bărbat ar fi fost ucis de către un vecin. În temeiul sesizării, la faţa locului s-au deplasat poliţiştii, iar, din primele cercetări, a reieşit faptul că un bărbat, de 35 de ani, din localitatea Dealu, judeţul Giurgiu, în urma unor neînţelegeri, ar fi aplicat o lovitură cu o bâtă, în zona capului, unui bărbat, de 71 de ani, din aceeaşi localitate, rezultând decesul acestuia", a informat, marţi, IPJ Giurgiu.

Cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Giurgiu.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

crima giurgiu
Înapoi la Homepage
„Când a comis-o băiatul meu…”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
„Când a comis-o băiatul meu&#8230;”. Gino Iorgulescu, dezvăluiri rare despre fiul său Mario: „Eram înjurat pe nedrept”
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Motivul pentru care un edil din Bistrița a renunțat la viceprimar și consilieri. Cum a folosit banii rămași la buget
Comentarii


Întrebarea zilei
Vă gândiţi să renunţaţi la Pilonul 3 din cauza modificărilor propuse de Guvern?
Observator » Evenimente » Un tânăr din Giurgiu, călău pentru un vecin de 71 de ani, pe care l-a ucis cu lovituri de bâtă