Un tânăr din Timişoara a furat un microbuz şi s-a oprit cu el într-un stâlp. Ce au găsit poliţiştii în maşină

"La data de 30 iulie a.c., în jurul orei 02:25, poliţişti Biroului Rutier Timişoara, aflându-se în exercitarea atribuţiilor de serviciu, au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unei autoutilitare condusă de către un tânăr, de 17 de ani, pe bulevardul Michelangelo din municipiul Timişoara. Deşi iniţial s-ar fi conformat indicaţiilor poliţistului de a opri într-un loc care să nu obstrucţioneze circulaţia traficului, conducătorul autoutilitarei şi-a reluat brusc deplasarea pe strada Oituz. Aflându-se pe strada Oituz, poliţiştii Secţiei 1 Urbane au pornit de urgenţă în urmărirea acestuia, iar la un moment dat pe strada strada Lt. Ovidiu Balea, a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un stâlp amplasat pe marginea carosabilului", a transmis IPJ Timiş.

Poliţiştii au constatat că tânărul nu are permis de conducere

În urma verificărilor, poliţiştii au constatat că tânărul nu are permis de conducere pentru nicio categorie de autovehicule. Acesta a furat microbuzul de la un coleg, în jurul orei 01:50, de pe bulevardul Ion C. Brătianu, acolo unde se montează scena pentru evenimentul Ziua Timişoarei. Totodată, în urma testării cu aparatul etilotest, a reieşit că acesta se afla sub influenţa băuturilor alcoolice, având o alcoolemie de 0,44 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Articolul continuă după reclamă

Adolescentul a fost preluat de DGASPCC Timişoara. "Tânărul a fost condus la o unitate spitalicească în vederea recoltării de probe biologice, precum şi pentru acordarea de îngrijiri medicale. Având în vedere că persoana în cauză este minoră, poliţiştii au luat legătura cu reprezentanţii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, în vederea dispunerii măsurilor legale de protecţie. Tânărul a fost preluat de către DGASPC, fiind informaţi totodată şi părinţii acestuia", a mai precizat IPJ Timiş.

În cauză, poliţiştii au întocmit un dosar penal pentru furt în scop de folosinţă, conducerea unui autovehicul fără permis de conducere şi conducerea unui autovehicul sub influenţa băuturilor alcoolice.

Redactia Observator

