Una din cinci arme confiscate anul acesta de poliţişti era ilegală. Folosite, cel mai des, în reglări de conturi între interlopi, scandaluri în trafic ori atacuri la comandă. Iar piaţa neagră e în plină expansiune. Cele mai multe focuri se trag cu arme din Ucraina, Bulgaria şi Ungaria. Glock-uri, revolvere vechi și chiar arme cu țeavă lungă.

Reglări de conturi, amenințări sau răzbunări puse la cale până în cele mai mici detalii. Iar un detaliu atrage atenţia: cele mai multe dintre ele sunt comise cu arme de foc despre care autorităţile nici măcar n-aveau habar că există. Cel mai recent caz este cel din Centrul Vechi al Capitalei, aici unde un cetățean turc a tras șase focuri de armă înspre terasa din spatele meu cu un pistol calibru 9mm. O categorie intens comercializată pe piața neagră.

Din ce ţări provin armele

Cele mai multe dintre armele descoperite la astfel de episoade violente sunt vechi, dar încă funcționale. Suficient de periculoase să rănească grav sau chiar să ucidă. "Pe piaţa neagră a armelor se mai găsesc arme pierdute la Revoluţie, furate din depozitele de la Ciorogârla şi provenind din alte infracţiuni", a declarat un fost poliţist SAS. Arme vechi au fost găsite și în cazul bărbatului care, la începutul verii, a ucis o tânără mamă de 23 de ani, însărcinată, în cartierul Cosmopolis. Polițiștii au descoperit la el două pistoale letale: un Tanfoglio și un Browning. Deși mărcile încă există, modelele respective nu se mai fabrică.

Cele mai des întâlnite arme care ajung ilegal în România sunt cele ieftine, vândute pe piața neagră cu cel mult 500 de euro. Glock-uri sau CZ-uri cu putere scăzută, revolvere vechi și chiar arme cu țeavă lungă, cum sunt carabinele ori puștile de vânătoare. Perchezițiile făcute de polițiști la liderul mercenarilor Horațiu Potra au scos, la iveală, un adevărat arsenal ajuns în țară fără știrea autorităților. "În primele şapte luni ale acestui an, colegii mei au constatat 146 de infracţiuni la regimul armelor şi muniţiilor şi au descoperit 33 de arme. Vorbim despre situaţii diverse, care pornesc de la un cartuş în bagajul unui călător şi ajung până la arme letale", a declarat Laurențiu David, Poliția de Frontieră.

"Deschiderea granițelor odată cu Schengen favorizează pătrunderea pe teritoriul României a armelor cu proveniență dubioasă. O luptă aproape în orb cu traficanţii de arme şi cu micii traficanţi de arme care vând la colţ de stradă", a declarat un fost poliţist SAS. Ipoteza e confirmată de una dintre cele mai mari capturi de până acum: operațiunea Ghost Guns, de la finalul anului trecut. Polițiștii au descoperit zeci de arme de foc, introduse ilegal în țară de un cetățean turc și livrate către clanuri violente din București.

Neoficial, datele polițiștilor arată că pe lângă Turcia, cele mai multe arme ajunse ilegal în România provin din Ucraina, Serbia și Bulgaria. Și Ungaria apare frecvent în statistici, dar de cele mai multe ori ca țară de tranzit.

