Uniunea Europeană a finanţat şase filme premiate la Cannes, printre care şi "Fjord" de Cristian Mungiu

Uniunea Europeană a finanţat 19 dintre filmele selectate la Cannes 2026. Dintre acestea, şapte au concurat pentru Palme d’Or, iar şase au fost premiate, inclusiv "Fjord" de Cristian Mungiu, care a obţinut trofeul principal, scrie Agerpres.

24 mai 2026

Potrivit unui comunicat de presă al Reprezentanţei Comisiei Europene în România, publicat marţi, finanţarea a fost realizată prin programul "Europa Creativă" - MEDIA, care a sprijinit filmele şi distribuirea lor cu o sumă totală de 1,17 milioane de euro.

Programul MEDIA, activ de 35 de ani, a sprijinit dezvoltarea, producţia şi distribuţia de conţinut audiovizual european, contribuind la diversitatea culturală şi la competitivitatea industriei creative. Sprijinul acordat acestor filme a reflectat angajamentul UE de a susţine producţiile europene pe scena internaţională.

Programul va fi continuat şi extins prin "AgoraEU", care va prelua obiectivele actuale şi va consolida sprijinul pentru sectorul audiovizual european şi pentru noile generaţii de creatori.

