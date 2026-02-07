Antena Meniu Search
Video Urmărire ca în filme cu poliţia pe urme, în Suceava. Bărbatul a furat o mașină şi a lovit trei autoturisme

Urmărire ca în filme, ieri, în Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava! Un bărbat de 31 de ani, care a furat o maşină, le-a dat mari bătăi de cap poliţiştilor!

de Redactia Observator

la 07.02.2026 , 08:13

O cameră de supraveghere l-a surprins când a frânat în spatele unui autobuz, iar agenta care conducea autospeciala nu a mai apucat să încetinească, a tras de volan dreapta şi s-a oprit într-o clădire.

Ulterior, individul a lovit alte trei autoturisme care circulau regulamentar. Atunci, a coborât din vehicul şi a încercat să scape, însă, a fost prins şi imobilizat de poliţişti.

Mai mult, după ce a fost prins, a refuzat testarea pentru alcool şi droguri, dar şi prelevarea probelor biologice. Acesta a fost reţinut 24 de ore.

