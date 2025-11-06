Urșii care intră în localităţi și reprezintă un pericol pentru viața oamenilor vor putea fi împușcați imediat, potrivit unei ordonanțe aprobată joi, anunță ministrul Mediului, Diana Buzoianu. Cei care vor hrăni urșii vor fi primi o amendă între 10.000 și 30.000 de lei.

Urșii care intră în localități pot fi împușcați. Hrănirea lor, sancţionată cu amenzi de până la 30.000 de lei

Hrănirea urşilor va fi sancţionată cu amenzi cuprinse între 10.000 şi 30.000 de lei, în baza unei ordonanţe de urgenţă care a fost adoptată, joi, de Guvern. În actul normativ au fost introduse definiţii privind "hrănirea urşilor" şi "ursul habituat", a precizat ministrul Mediului, Diana Buzoianu, într-o conferinţă de presă susţinută, joi, la Palatul Victoria. De asemenea, în situaţiile în care va avea loc un incident urs-om în intravilan, Comisia pentru situaţii de urgenţă va putea decide intervenţiile necesare, fără a ţine cont de condiţia gradualităţii.

Buzoianu a precizat că, în acest fel, Guvernul încearcă să găsească o soluţie "echilibrată" la o problemă cu care România se confruntă de mai mulţi ani. În acest sens a subliniat importanţa protejării biodiversităţii, dar şi a siguranţei cetăţenilor.

"Legea pe care am propus-o astăzi vine ca o soluţie de compromis, în sensul în care în continuare aplicăm principiul gradualităţii în afara intravilanului. Dar în momentul în care un urs vine în intravilan, unde ai o aglomerare foarte mare a populaţiei şi unde, în mod evident, există un risc de incident urs-om, vom scoate condiţia gradualităţii, în sensul în care Comisia pentru situaţii de urgenţă care se întruneşte va putea să decidă dacă are loc intervenţia prin alungare, prin relocare sau prin împuşcare", a spus ea.

Întrunirile Comisiei pentru situaţii de urgenţă se vor putea realiza şi prin intermediul mijloacelor electronice, astfel încât consultările să poată avea loc, chiar dacă nu sunt toţi membrii prezenţi la locul incidentului.

Din comisie va putea face parte şi Poliţia Locală, care va putea suplini astfel lipsa unui reprezentant al Jandarmeriei. "În momentul în care reprezentanţii Jandarmeriei nu sunt pe lângă localitatea respectivă - pentru că am avut cazuri în care au fost discuţii inclusiv de o oră, două ore, până când au putut să fie prezenţi... Într-o oră sau în două ore intervenţia deja nu mai are sens. Şi, atunci, am propus ca pentru siguranţa publică, acest loc din comisie să poate fi ocupat, dacă există un reprezentant al Poliţiei Locale, să poată să intervină în această comisie", a mai spus ea.

Buzoianu a adăugat că la finalul lunii noiembrie vor fi prezentate rezultatele unui studiu privind numărul urşilor din România şi împărţirea acestora pe diferite zone ale ţării. Acest lucru va permite stabilirea cotelor de intervenţie în mod ştiinţific, a precizat ministra Mediului.

"Pe zona de cote, care nu este atinsă de această ordonanţă de urgenţă, la finalul lunii noiembrie vom avea un studiu făcut de institute de cercetare, pentru care România a plătit undeva la peste câteva milioane bune de euro. Acest studiu va fi făcut în baza unor probe ADN, care au fost colectate în ultimii ani de zile - în cel puţin ultimii doi ani de zile.

Acest studiu va veni la pachet şi cu o hartă oficială pe zone în România, harta care va spune şi care sunt zonele de risc, pentru că s-a făcut analiza şi se va face analiza, practic, pe zonele în care au avut loc incidente între urşi şi oameni şi în baza zonării realizate de aceşti experţi, vor fi propuse şi măsurile necesare de intervenţie", a explicat ea.

Actul normativ modifică ordonanţa de urgenţă privind aprobarea metodelor de intervenţie imediată pentru prevenirea şi combaterea atacurilor urşilor asupra persoanelor şi bunurilor acestora, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

