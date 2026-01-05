Aeroporturile au fost pline în primele zile din acest an, semn că mulţi români au preferat să amâne vacanţa de sărbători pe ianuarie, pentru un preţ mai bun. Cererea a crescut, dar şi tarifele. Plătim acum mai mult cu până la 15% faţă de anul trecut pentru vacanţe exotice sau la ski.

Cine a vrut să scape de frig, a plecat direct la aeroport.

"La Aeroportul Otopeni nu pare că este o zi obişnuită de început de săptămână. Nu este oră de vârf, dar este o coadă destul de generoasă pentru controlul de securitate şi nu este de mirare, pentru că cererea în acest an, în ianuarie, faţă de anul trecut, pentru concedii, a crescut cu peste 25%.", transmite Ingrid Tîrziu, reporter Observator.

"E mai frumos la cald! Stăm 10 zile, undeva la 4500 de euro trei persoane!", spune o familie.

Turiştii sunt mai mulţi, dar şi preţurile mai mari. Faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, o vacanţă în insula Phuket, din Thailanda, se vinde cu 500 de euro mai mult. Chiar şi aşa, este la aproape jumătate de preţ faţă de acum 2 săptămâni, când acelaşi pachet turistic costa peste 4000 de euro.

"Am lăsat Braşovul cu zăpadă şi mergem la nisip, la cald. Am vrut de sărbători să plecăm, dar era ceva mai scump, cu vreo 30%.", spune o femeie.

"În Maldive! E un obicei, în fiecare an după revelion plecăm undeva cald!nImediat după revelion preţurile au scăzut cu 30%.", spune o femeie.

"Dacă doriţi un buget considerabil mai redus, recomand o croazieră în Canare şi în Insula Madeira. Puteţi alege de asemenea şi Marocul. Aici tarifele pornesc de la 750 de euro de persoană pentru o săptămână cu mic dejun inclus.", spune Florin Ionescu, consultant în turism.

Şi destinaţiile apropiate de casă sunt în continuare căutate.

"Mulţi dintre turiştii pe care noi îi avem au optat pentru vacanţele în Dubai. Avem o vacanţă exotică, dar cu un zbor destul de scurt, de patru ore şi jumătate faţă de Bucureşti, zbor direct. Istanbul este în continuare la mare căutare, indiferent de sezon. Putem obţine un preţ cu 20-30% mai ieftin faţă de acum o lună.", precizează Cosmin Vasile, consultant în turism.

Iar dacă unii scapă de frig, alţii pleacă după zăpadă sau la pas prin Europa.

"Pentru trei nopţi de cazare, pachetele pleacă de la 275 de euro de persoană şi pot să ajungă la Paris, oraşul luminilor, al îndrăgostiţilor, la 750 de euro de persoană pentru trei nopţi de cazare hotel de trei stele cu mic dejun inclus. În Kaprun, la Zell am See, pleacă undeva la 375 de euro pentru 7 nopţi. Nu merg numai să schieze, merg să se relaxeze şi atunci pachetele sunt diferite. La fel este şi în Alpii Francezi.", explică Marius Berca, director operational agenţie de turism.

Alte destinaţii iubite de români în această perioadă sunt Zanzibar, Africa sau Bali, Indonezia. Aici un pachet porneşte de la 1300 de euro de persoană.

