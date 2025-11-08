Vânzări record de Black Friday. Doar cel mai mare retailer din ţară a avut comenzi de aproape un miliard de lei.

S-au cumpărat 3,5 milioane de produse, în special cosmetice, suplimente alimentare sau produse de curăţenie. 27 de români şi-au luat maşini.

N-au lipsit nici comenzile pentru monede sau lingouri de aur, vacanţe, bilete la festivaluri sau chiar carne de porc. Curierii au început deja să livreze coletele.

Atracţia reducerilor a fost mai mare, anul acesta. Comenzile plasate la cel mai mare retailer din România le-au egalat pe cele de anul trecut în primele 12 ore. Şi le-au depăşit cu 10% până la finalul zilei.

În total, 700.000 de clienţi au cumpărat 3,5 milioane de produse cu o valoare de aproape un miliard de lei.

Cel mai mare succes l-au avut cosmeticele şi suplimentele alimentare, cu peste 820.000 de comenzi. Produsele de băcănie şi curăţenie sunt pe locul doi cu peste 770.000 de comenzi. Topul este completat de jucării - cu mai bine de 400.000 de articole cumpărate.

De altfel, produsele preferate de tineri au avut cea mai mare creştere a comenzilor faţă de anii trecuţi. S-au achiziţionat 8.500 de bilete la festivaluri și peste 18.000 de jucării de tip kendama.

N-au lipsit nici comenzile clasice de Black Friday. S-au vândut peste 400.000 de laptopuri, televizoare sau tablete.

De ziua reducerilor s-au mai dat 27 de maşini, peste 5 kilograme de aur şi 4.500 de kilograme de carne de porc.

Cele mai multe comenzi au venit din Dolj şi Ilfov, topul fiind completat de Constanţa, Timiş şi Braşov.

Pentru a face faţă volumului enorm de pachete care trebuie să ajungă la clienţi, principalul livrator din ţară a suplimentat numărul de angajaţi, pentru următoarele zile. 1.200 de oameni se vor ocupa de sortare, iar 3.500 de curieri au început deja să livreze coletele.

Mai bine de jumătate dintre clienţii de Black Friday au preferat să direcţioneze comenzile la EasyBox. Livratorii spun că distribuirea coletelor durează în medie între 24 şi 48 de ore de la sosirea lor în depozite.

