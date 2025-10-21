Piața imobiliară de la malul mării a intrat la apă. Vânzările de locuințe au scăzut la jumătate în acest an. Ansamblurile rezidențiale din Mamaia și Năvodari, cu sute de apartamente, așteaptă chiar și un an de zile până să fie vândute.

Mamaia – Năvodari - polul expansiunii imobiliare de la malul mării. Blocuri ridicate pe repede înainte, apartamente vândute la prima strigare şi valuri, valuri de investiţii. Febra românilor de a fi proprietari pe litoral s-a domolit anul acesta. Vânzările de locuinţe au scăzut la jumătate.

"Avem criza si atunci cand toata lumea se restrange isi tine mai aproape economiile. Nici dorinta de achizitie nu este una la fel de mare sau dorinta de a risca si sa faca imprumut in banca pentru a achizitiona o casa pe litoral", a declarat Cristi Bărhălescu- expert in turism.

Vânzările de apartamente s-au prăbuşit pe litoral

Articolul continuă după reclamă

"Vânzările în zona din Mamaia au scăzut faţă de anul 2024. Clienţii, în momentul de faţă, încă investesc în zona din Mamaia, dar preponderent în ansamblurile de lux", a declarat Karina Acatrinei – Manager agenție imobiliară.

Mădălina a cumpărat un apartament pe litoral pentru fetiţa ei.

"Am fost mulţumită de zonă pentru că este liniştită, e aproape de malul mării şi cumva mi s-a părut foarte interesant, având un copil mic. A, nu, cred că m-aş gândi de două ori înainte", a declarat Mădălina – proprietar locuinţă.

Preţurile locuinţelor în Mamaia sau Năvodari pornesc de la aproximativ 37.000 de euro. Totul depinde de zonă şi de suprafaţa apartamentului.

Acest penthouse situat la etajul 10, cu vedere frontală către mare, de unde puteţi admira staţiunea Mamaia de la un capăt la celălalt, costă un milion şi jumătate de euro. Suprafaţa totală este de 300 de metri pătraţi: jumătate la interior, jumătate în această terasă generoasă care este de jur împrejurul apartamentului.

Mulţi dintre dezvoltatori încearcă să atragă clienţii prin facilităţile pe care le are complexul rezidenţial.

"Facilităţi de spa, restaurante, piscină interioară/exterioară, precum şi spaţii comerciale care vor fi închiriate unor branduri de lux. Ne-am inspirat din filmul Titanic", a declarat Ştefan Onea – Manager ansamblu rezidenţial.

"Cel mai scump apartament cu trei camere, două băi ajunge la aproape jumătate de milion de euro", a declarat Anca Rusu – reprezentant complex.

Anul trecut, un apartament pe litoral se vindea în cel mult o lună-două de la listare. Acum, proprietăţile stau la vânzare chiar şi un an.

Andreea Filip Like Nu cred în coincidențe, cum nu cred că am ajuns întâmplător în această meserie. Unele lucruri sunt predestinate și, orice ai face, se întâmplă. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu decizia CCR privind pensiile magistraţilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰