Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Venea de la Împărtăşanie şi s-a trezit implicat într-un accident auto. Ghinionul unui preot din Constanţa

Un preot din Constanța a fost implicat într-un accident rutier în timp ce se întorcea de la Împărtășanie. Testat de polițiști, acesta a fost depistat cu o alcoolemie infimă de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deși valoarea este mică, legea îl poate sancționa contravențional.

de Redactia Observator

la 02.11.2025 , 15:10
Accident la Constanța Venea de la Împărtăşanie şi s-a trezit implicat într-un accident auto. Ghinionul unui preot din Constanţa

În accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme: un BMW, un Volvo și un Toyota. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferii implicați ar fi un preot care, în momentul producerii evenimentului, se întorcea de la Împărtășanie.

Testat cu aparatul etilotest, clericul ar fi avut o alcoolemie de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deși valoarea este una redusă, legea prevede că fapta poate fi sancționată contravențional.

Potrivit Codului Rutier, Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, articolul 100 prevede: "Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe psihoactive se sancționează ca fapta contravențională dacă alcoolemia în sânge este între 0,01‰ și 0,40‰."

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

constanta accident auto preot alcoolemie bmw
Înapoi la Homepage
Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri
Ce a putut face văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu cu sutele de mii de euro primite despăgubiri
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cristian Botgros, primele declarații după ce a ieșit din comă. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:„Nu-mi dădeau șanse la viață”
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Cine sunt acționarii de la Catedrala Patriarhală SA. Rolul companiei în proiectul grandios din centrul Bucureștiului
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Descoperire șocantă în Norvegia: Autobuzele electrice „made in China” pot fi controlate de la distanţă printr-o cartelă SIM din România
Comentarii


Întrebarea zilei
Săriţi peste micul dejun?
Observator » Evenimente » Venea de la Împărtăşanie şi s-a trezit implicat într-un accident auto. Ghinionul unui preot din Constanţa