Un preot din Constanța a fost implicat într-un accident rutier în timp ce se întorcea de la Împărtășanie. Testat de polițiști, acesta a fost depistat cu o alcoolemie infimă de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deși valoarea este mică, legea îl poate sancționa contravențional.

Venea de la Împărtăşanie şi s-a trezit implicat într-un accident auto. Ghinionul unui preot din Constanţa

În accidentul rutier au fost implicate trei autoturisme: un BMW, un Volvo și un Toyota. Potrivit primelor informații, unul dintre șoferii implicați ar fi un preot care, în momentul producerii evenimentului, se întorcea de la Împărtășanie.

Testat cu aparatul etilotest, clericul ar fi avut o alcoolemie de 0,03 mg/l alcool pur în aerul expirat. Deși valoarea este una redusă, legea prevede că fapta poate fi sancționată contravențional.

Potrivit Codului Rutier, Ordonanța de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, articolul 100 prevede: "Conducerea unui vehicul sub influența băuturilor alcoolice sau a altor substanțe psihoactive se sancționează ca fapta contravențională dacă alcoolemia în sânge este între 0,01‰ și 0,40‰."

Articolul continuă după reclamă

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Săriţi peste micul dejun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰