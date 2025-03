La 24 de ani, Adina excelează într-o lume dominată de bărbaţi şi învinge focul cot la cot cu ei.

"La început mă priveau aşa de sus, fiind fată, fiind și micuţă, dar ne înțelegem bine și lucrăm bine împreună. Toată lumea zicea să mă dau bătută că sunt mică, vezi că nu reușești că ești fată, este foarte greu pentru un băiat, dar pentru o fată", a povestit Adina Toma pentru Observator.

Dar le-a arătat că se poate. E singura femeie pompier din unitate. De doi ani îmbracă echipamentul care cântăreşte peste 30 de kilograme.

"Nu m-am gândit la altceva, este singura meserie care mi-a plăcut. Când m-am hotărât că vreau să urmez această meserie, am început antrenamentele, proba fizică mi-a pus probleme dintotdeauna", a mai precizat aceasta.

Sunt foarte puţine absolvente ale Şcolii de Pompieri

Şi nu doar ei. Anul trecut, din 38 de candidate la Şcoala de Pompieri din Prahova, singura din ţară, doar o fată a reuşit să treacă examenul practic. E din Botoşani, a terminat facultatea de Inginerie medicală, dar s-a visat mereu pompier.

"Schimbarea aceasta a fost datorită faptului că am vrut să am o interacțiune directă cu oamenii, să particip la intervenții directe, să am mai multă acțiune și a fost o continuare a unui vis din liceu. Este dificil, dar cu ambiție se poate orice şi este nevoie de mult curaj", a spus Carla Poliac, tânăra care a reuşit să treacă testele impuse de şcoala de pompieri.

Până în 2020, fetele nici măcar nu puteau să se înscrie la şcoala de pompieri. Locurile erau exclusiv pentru băieţi. În Italia, spre exemplu, de 30 de ani fetele curajoase pot studia să ajungă pompier.

"Din 2020 până în 2025, au absolvit această şcoală 16 fete. Probele de concurs pentru admiterea în această instituție sunt evaluarea cunoștințelor - matematică şi proba de evaluare a performanțelor fizice", potrivit declaraţiilor făcute de Viorela Nicolescu - Sava, purtătorul de cuvânt al Școlii de Subofițeri de Pompieri și Protecție Civilă "Pavel Zăgănescu".

Misoginismul tradiţional a mai slăbit frâna. Cele mai recente date arată că România e pe primul loc în UE la femei în funcţii de conducere. Doamnele excelează în domeniul medical, educaţie, marketing şi vânzări.

