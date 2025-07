Sinaia încă nu-şi revine după furtuna violentă care a suflat peste staţiune cu forţa unei tornade. Maşini distruse, copaci rupţi şi abandonaţi pe marginea şoselelor, plus multe clădiri rămase fără acoperişuri. Tabloul pagubelor încă nu e complet. Autorităţile verifică toate obiective turistice ca să se asigure că turiştii nu mai sunt în pericol. 16 au fost răniţi, iar patru sunt încă în spital. Oraşul trece prin reparaţii capitale cel puţin 2 săptămâni.

După o zi şi o noapte de la furtuna devastatoare, în Sinaia încă se numără pagubele. Copaci verzi, înalţi şi sănătoşi, nu au avut nicio şansă în faţa vântului care a suflat cu puterea unui uragan. La Castelul Peleş au căzut precum piesele de domino, peste parcare şi pe traseul pietonal.

Epava îi aparţine Ştefaniei, ghid în staţiune. În momentul furtunii era pe traseu cu turiştii. Instinctul a salvat-o - s-a adăpostit într-o cafenea. Colegii ei n-au reuşit să-şi pună toţi clienţii la loc sigur: 16 turişti au fost răniţi.

"A fost la un moment dat un microbuz care voia să iasă din parcare. Nici şoferul nu a apucat să iasă, ştiu că şoferul avea un deget tăiat. Toţi oamenii care erau în maşină... au fost câţiva răniţi. Ştiu că doamna care a fost în maşina asta închiriată era foarte rănită", a declarat Ştefania, ghid turistic/păgubită.

"În 10 minute a pus Sinaia la pământ. Este mai rău ca în Ucraina. Aici, la spital, au ajuns 16 oamne din care 14 au fost trimişi la Ploieşti. Astăzi am înţeles că 10 s-au întors acasă", Vasile Gheorghe, viceprimar Sinaia.

50 de persoane au rămas blocate pe munte în timpul vijeliei.

"Nu puteam să-i evacuăm cu gondola că nu aveam energie electrică şi nici cu maşinile deoarece drumul cotei era blocat de arbori căzuţi. Oameni aflaţi pe munte au revenit către staţiile de la cotele 2000 şi de la 1400", a declarat Maria Floricică, dir transport Urban Sinaia.

Prăpăd a fost şi la Castelul Peleş, la Pelişor şi la Casa Memorială George Enescu. Încă se evaluză pagubele. Pentru prima dată în ultimii 30 de ani, vijeliile au fost mai puternice în oraş decât în vârful muntelui. Cele mai rău a fost în centrul staţiunii. Parcul a fost închis din cauza covorului de copaci rupţi şi a maşinilor distruse.

"Această furtună este tip microceva, are o durată foarte scurtă, cantităţi foarte mari de apă, are caracteristici de tornadă. Ce am văzut în Parcul Dimitrie Ghica, unde avem şi copaci retezaţi de la jumătate astfel de efecte pot avea loc la rafale de 130", a declarat Maria Floricică, dir transport Urban Sinaia.

În Sinaia erau 20 de grade Celsius înainte de furtună. După doar un sfert de ceas, temperatura s-a înjumătăţit. Autorităţile spun că o să dureze cel puţin două săptămâni până când staţiunea o să fie complet refăcută.

