Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Videoclip de manele în biserica Muzeului Goleşti. Directorul spune că a fost păcălit de Florin Cercel

Un videoclip filmat într-un lăcaş de cult din Argeş stârneşte mari controverse şi asta pentru că, evident, nu răsună acolo melodii bisericeşti ci manele. Mai mult, biserica respectivă este într-un muzeu: Muzeul Viticulturii şipomiculturii din Goleşti. Dincolo de gusturile muzicale, ar fi o problemă de lege spune directorul muzeului. Tot el susţine că interpretul Florin Cercel ar fi păcălit personalul în privinţa intenţiilor sale şi are de gând să depună o plângere împotriva acestuia. Cântăreţul de manele e convins însă că legea e de partea lui.

de Redactia Observator

la 05.11.2025 , 17:32

Florin Cercel și-a filmat noul videoclip în biserica Muzeului Golești, locul în care, odinioară, Dinicu Golescu deschidea prima școală gratuită în limba română. Publicarea clipului video a stârnit revoltă în rândul muzeografilor și credincioșilor deopotrivă. "La noi, nu au voie manelele", a declarat Iustin Dejanu, directorul Muzeului Golești - Argeș.

Directorul muzeului Golești spune că nu avea habar de proiectul manelistului

Directorul muzeului Golești spune că nu avea habar de proiectul manelistului, care, susţine el, a reuşit să păcălească personalul. Ar fi plătit o taxă pentru fotografii, când de fapt a filmat tot videoclipul în faţa altarului. "Domnii respectivi, ar fi fost la poartă, ar fi plătit o chitanţă de fotografieră. Au intrat în biserică, au stat 5-10 minute, după care au ieşit. Filmarea a fost făcută fără acordul nostru", a declarat Iustin Dejanu, directorul Muzeului Golești - Argeș. Conducerea instituţiei vrea ca videoclipul să dispară.

Articolul continuă după reclamă

"Artistul nu ne-a răspuns decât prin nişte mesaje în care ne-a spus că el a plătit şi că nu îşi dă munca jos. Am făcut o solicitare la YouTube să retragă conţinutul acelui videoclip, întrucât filmarea este frauduloasă. Urmează să facem o plângere", a declarat Iustin Dejanu, directorul Muzeului Golești - Argeș. Contactat de un reporter Observator, Florin Cercel nu a răspuns până la ora difuzării acestui material. El nu este primul interpret de manele care a stârnit revoltă din cauza locului ales pentru filmarea videoclipurilor.

Acum un an, Dani Mocanu a creat vâlvă după ce s-a filmat în patul cuplului Ceauşescu, din apartamentul de la Palatul Snagov, în compania mai multor femei. Iar în urmă cu 10 ani, Florin Minune a fost fur criticat, după ce a filmat un videoclip într-o biserică din Târgu Jiu. Nu doar spaţiile religioase sau memoriale, ci şi instituţiile publice şi educaţionale s-au trezit în plin scandal. Şi Carmen Şerban a filmat un videoclip în biblioteca Universitatăţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

biserica manele arges
Înapoi la Homepage
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
Emeric Ienei va fi înmormântat sâmbătă, la Oradea, cu onoruri militare
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
"Am fost însărcinată timp de 21 ani". Cum arată femeia care se pregătește să nască din nou la vârsta de 48 ani
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
Cui au transferat frații Micula milioanele primite de la consilierul lui Nicușor Dan? Care a fost schema banilor. ANAF nu mai poate recupera prejudiciul
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
STENOGRAME. Planul rezerviștilor SRI și SIE pentru a-l scoate pe Călin Georgescu din România: L-au angajat în Austria
Comentarii


Întrebarea zilei
Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro?
Observator » Evenimente » Videoclip de manele în biserica Muzeului Goleşti. Directorul spune că a fost păcălit de Florin Cercel