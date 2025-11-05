Un videoclip filmat într-un lăcaş de cult din Argeş stârneşte mari controverse şi asta pentru că, evident, nu răsună acolo melodii bisericeşti ci manele. Mai mult, biserica respectivă este într-un muzeu: Muzeul Viticulturii şipomiculturii din Goleşti. Dincolo de gusturile muzicale, ar fi o problemă de lege spune directorul muzeului. Tot el susţine că interpretul Florin Cercel ar fi păcălit personalul în privinţa intenţiilor sale şi are de gând să depună o plângere împotriva acestuia. Cântăreţul de manele e convins însă că legea e de partea lui.

Florin Cercel și-a filmat noul videoclip în biserica Muzeului Golești, locul în care, odinioară, Dinicu Golescu deschidea prima școală gratuită în limba română. Publicarea clipului video a stârnit revoltă în rândul muzeografilor și credincioșilor deopotrivă. "La noi, nu au voie manelele", a declarat Iustin Dejanu, directorul Muzeului Golești - Argeș.

Directorul muzeului Golești spune că nu avea habar de proiectul manelistului

Directorul muzeului Golești spune că nu avea habar de proiectul manelistului, care, susţine el, a reuşit să păcălească personalul. Ar fi plătit o taxă pentru fotografii, când de fapt a filmat tot videoclipul în faţa altarului. "Domnii respectivi, ar fi fost la poartă, ar fi plătit o chitanţă de fotografieră. Au intrat în biserică, au stat 5-10 minute, după care au ieşit. Filmarea a fost făcută fără acordul nostru", a declarat Iustin Dejanu, directorul Muzeului Golești - Argeș. Conducerea instituţiei vrea ca videoclipul să dispară.

Articolul continuă după reclamă

"Artistul nu ne-a răspuns decât prin nişte mesaje în care ne-a spus că el a plătit şi că nu îşi dă munca jos. Am făcut o solicitare la YouTube să retragă conţinutul acelui videoclip, întrucât filmarea este frauduloasă. Urmează să facem o plângere", a declarat Iustin Dejanu, directorul Muzeului Golești - Argeș. Contactat de un reporter Observator, Florin Cercel nu a răspuns până la ora difuzării acestui material. El nu este primul interpret de manele care a stârnit revoltă din cauza locului ales pentru filmarea videoclipurilor.

Acum un an, Dani Mocanu a creat vâlvă după ce s-a filmat în patul cuplului Ceauşescu, din apartamentul de la Palatul Snagov, în compania mai multor femei. Iar în urmă cu 10 ani, Florin Minune a fost fur criticat, după ce a filmat un videoclip într-o biserică din Târgu Jiu. Nu doar spaţiile religioase sau memoriale, ci şi instituţiile publice şi educaţionale s-au trezit în plin scandal. Şi Carmen Şerban a filmat un videoclip în biblioteca Universitatăţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰