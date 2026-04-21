De ce persoanele care vorbesc mai bine avansează mai repede în carieră

La un moment dat, aproape toți am avut colegul acela. Competent, serios și foarte bine pregătit. Genul de om pe care te poți baza oricând. Și totuși, când apar oportunitățile de promovare, nu el este întotdeauna ales. În locul lui a fost cineva poate nu la fel de bun din punct de vedere profesional, dar mult mai sigur în felul în care își exprima ideile, mai clar, mai convingător, mai ușor de urmărit mai prezent.

De aici apare o întrebare firească: de ce, în multe cazuri, avansează mai repede oamenii care comunică mai bine, chiar dacă nu sunt neapărat cei mai competenți? Răspunsul îl găsim în felul în care vorbesc.

Comunicare ca parte din performanță

Ideea că abilitățile de comunicare influențează cariera nu este doar o impresie. Este susținută de cercetări. Un studiu publicat în Journal of Education and Health Promotion arată o legătură clară între abilitățile de comunicare și performanța profesională, în rândul personalului din domeniul sănătății.

Cercetătorii au observat că persoanele care comunică mai eficient au rezultate mai bune în activitatea lor. Nu doar pentru că sunt înțelese mai ușor, ci pentru că reușesc să colaboreze mai bine, să evite greșeli și să își susțină ideile într-un mod convingător. Cu alte cuvinte, comunicarea face parte din performanță și influențează modul în care ești înțeles și în care ești evaluat.

Asta înseamnă că oamenii care își exprimă ideile clar și coerent sunt mai bine înțeleși și devin mai vizibili în echipă. Iar vizibilitatea contează mai mult decât ne place să recunoaștem.

Cum este evaluată comunicare în realitate

Datele publicate de National Association of Colleges and Employers în raportul Job Outlook arată un tipar stabil: comunicarea este una dintre cele mai importante competențe căutate de angajatori.

În acest raport observăm că:

77,1% dintre angajatori consideră comunicarea scrisă esențială.

69,3% consideră comunicarea verbală esențială.

Însă modul în care aceste date trebuie înțelese este mai important decât procentele în sine. În procesul de recrutare, comunicarea nu este evaluată ca un criteriu izolat, ci ca un filtru prin care sunt interpretate toate celelalte competențe.

Un candidat nu este evaluat într-un test de comunicare. Este evaluat prin modul în care își explică experiența, își structurează răspunsurile și își susține ideile în conversație.

Asta înseamnă că același nivel de competență poate fi perceput diferit, în funcție de claritatea exprimării. Această dinamică poate continua și după angajare.

De ce managerii aleg, de multe ori, oamenii care se exprimă mai clar

Deciziile de promovare nu sunt luate în condiții ideale. Ele se iau sub presiune de timp, cu informații incomplete și pe baza interacțiunilor zilnice. În acest context, oamenii se bazează pe evaluări rapide.

Un manager nu vede tot. În schimb, vede momente scurte și repetate în care oamenii vorbesc, explică și își susțin ideile. Pe baza acestor momente, își formează o imagine.

Cercetările realizate de psihologii Nalini Ambady și Robert Rosenthal au arătat că oamenii pot formula judecăți despre competența altora pe baza unor fragmente foarte scurte de comportament nonverbal, uneori de doar câteva secunde (2–10 secunde). Iar aceste impresii inițiale pot corela cu evaluări ulterioare ale performanței. În cadrul acestor studii, evaluări realizate au prezentat corelații semnificative cu evaluările reale ale performanței, obținute ulterior din contexte complete de interacțiune.

Rezultatul sugerează că impresiile inițiale se formează rapid și pot avea o anumită consistență în raport cu evaluările de performanță pe termen lung, fără a implica faptul că aceste judecăți sunt întotdeauna exacte sau exhaustive.

Acest fenomen, cunoscut ca thin slicing, este surprinzător de influent și arată că aceste evaluări rapide pot deveni stabile. Astfel, felul în care vorbești și gesticulezi devine unul dintre cele mai vizibile semnale de competență.

De fiecare dată când cineva vorbește clar și structurat, transmite un semnal de control și predictibilitate. Iar predictibilitatea este extrem de valoroasă pentru un manager pentru că reduce riscul.

În momentul unei promovări, întrebarea nu este doar cine este cel mai bun, ci și pe cine te poți baza fără surprize? De cele mai multe ori, răspunsul merge către cel care se face înțeles cel mai ușor.

De ce ideile clare par mai bune

Un mecanism bine documentat în psihologie este cunoscut sub numele de processing fluency. Cercetările arată că oamenii tind să considere mai credibile și mai valoroase informațiile care sunt mai ușor de înțeles. Asta nu înseamnă că ideile mai simple sunt, în mod obiectiv, mai bune. Înseamnă că ele sunt mai ușor de acceptat și reținut.

În contexte profesionale, unde timpul este limitat și atenția fragmentată, acest avantaj devine relevant. Ideile exprimate clar tind să fie:

înțelese mai rapid

discutate mai ușor

integrate mai ușor în decizie

Efectul de halo: cum este influențată percepția generală de felul în care comunici

Un alt mecanism relevant este efectul de halo, descris de Edward Thorndike. Acesta arată că o trăsătură pozitivă vizibilă influențează modul în care percepem restul caracteristicilor unei persoane.

În context profesional, despre o persoană are o trăsătură vizibilă pozitivă, cum este capacitatea de a vorbi clar și coerent, tindem să presupunem că are și alte calități: competență mai mare, încredere mai ridicată, capacitate mai bună de leadership. Nu pentru că avem dovezi concrete pentru toate aceste lucruri, ci pentru că mintea noastră caută coerență. Așa se explică de ce, în multe situații, oamenii care se exprimă bine sunt percepuți ca fiind mai buni din punct de vedere profesional.

În final, toate aceste lucruri duc la o concluzie simplă. Comunicarea nu influențează doar modul în care ești înțeles. Influențează modul în care ești evaluat.

Diferențele mici care devin diferențe mari

În multe echipe există oameni cu un nivel apropiat de competență. Diferența nu apare neapărat în ceea ce știu, ci în felul în care comunică. Unul explică o idee în câteva fraze clare. Altul ajunge la aceeași idee, dar o exprimă mai greu. Unul răspunde simplu și structurat.

Altul oferă un răspuns corect, dar mai dificil de urmărit.

În timp, unul devine persoana la care ceilalți se uită pentru claritate. Celălalt rămâne apreciat, dar mai puțin vizibil. Ideile care sunt ușor de înțeles sunt mai ușor acceptate, ceea ce constituie un avantaj real. În timp, aceste diferențe devin diferențe de percepție. Iar percepția influențează deciziile.

Costul pe care îl plătești atunci când nu te faci înțeles

În activitatea profesională, rareori cineva îți spune direct că nu ești suficient de clar. Nu există feedback explicit pentru fiecare situație în care o idee nu a fost înțeleasă. Și totuși, efectele se acumulează. O idee bună, dar exprimată mai greu, poate fi trecută cu vederea într-o discuție rapidă. Mai târziu, aceeași idee, formulată mai clar, poate fi adoptată imediat.

Diferența nu este de conținut, ci de accesibilitate. Pe termen scurt, aceste situații par să fie nesemnificative. Pe termen lung, ele pot influența modul în care ești perceput, deoarece devii persoana ale cărei idei necesită mai mult efort pentru a fi înțelese. Iar acest lucru influențează vizibilitatea profesională.

Acesta este costul real. Nu pierzi oportunități brusc. Le pierzi treptat.

Unde se face, de fapt, diferența

Există un moment în care începi să îți pui întrebări. De ce unele idei prind imediat, iar altele trec aproape neobservate? De ce unii oameni sunt ascultați de fiecare dată, iar alții doar din când în când? Răspunsul nu ține întotdeauna de competență.

În carieră poți să pierzi pentru că nu se înțelege ce știi. Iar în timp, diferența aceasta devine tot mai vizibilă. Pentru că oamenii care reușesc să fie clari nu doar că sunt înțeleși mai ușor, ci sunt și urmați mai ușor. Ideile lor devin puncte de referință și ajung să conteze. Deciziile se construiesc în jurul lor. Claritatea nu mai este doar o abilitate de comunicare. Claritatea devine, astfel, o formă de influență profesională.

Performanța profesională nu este evaluată doar prin ceea ce faci, ci și prin modul în care poate fi înțeles ceea ce faci. Poți să muncești mult, să ai idei bune și să îți faci treaba corect. Dar, la un moment dat, devine esențial un lucru simplu: cât de clar se înțelege ceea ce faci atunci când vorbești. Pentru că oamenii nu aleg întotdeauna cel mai bun profesionist. Aleg, de cele mai multe ori, pe cel pe care îl înțeleg cel mai ușor și în care au încredere cel mai repede. Iar în timp, această diferență mică devine una care îți poate schimba direcția carierei.

Aurelian Ciocan este profesor de public speaking, comunicare și dicție, cu doctorat la U.N.A.T.C. „I. L. Caragiale", cu tema „Vorbirea de performanță", și masterat la Facultatea de Psihologie și Științele Educației din București.

