Destine frânte într-un tragic accident petrecut în Germania. Două cupluri de români şi-au pierdut viaţa, după ce maşina în care se aflau a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de copaci, într-o pădure din apropierea orașului în care locuiau. Şoferul de 32 de ani şi logodnica sa visau să se căsătorească anul viitor, însă planurile lor au fost spulberate într-o secundă. Atenţie, urmează imagini şi detalii cu puternic impact emoţional!

Tragedia din Germania a lăsat familiile îndurerate. Totul s-a întâmplat după miezul nopţii. Cei patru tineri mergeau pe o stradă cu serpentine dintr-o zonă împădurită. La un moment dat, însă, Costi a pierdut controlul volanului şi a ajuns într-o pădure. Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul s-a rostogolit de câteva ori. Cei patru tineri au murit pe loc.

"Ne-a rupt sufletul copilul ăsta. Ne-a rupt sufletul, nu numai mie. Şi mamei, fratelui, uită-l", mărturiseşte Dumitru Nedelea, tatăl lui Costi.

Costi şi Ionela, plănuiau să se căsătorească anul viitor

Articolul continuă după reclamă

"Nu ne-a venit să credem. Am sunat la poliția germană și mi-au spus că fratele meu a făcut accident. Mi-au spus că ar fi probabilitatea că a adormit la volan sau un animal sălbatic i-a ieșit în cale iar el a tras de volan", a declarat Ionuț Nedelea, fratele lui Costi.

Costi şi logodnica lui, Ionela, plănuiau să se căsătorească de Paște, anul viitor și sperau să se întoarcă acasă. Toate planurile lor de viitor s-au năruit, însă, într-o clipă. În același accident și-au pierdut viața și un văr al Ionelei, împreună cu soția acestuia.

Familiile se chinuie acum cu formalitățile de repatriere a trupurilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Ni s-a spus din Germania de la morgă că, cu cât stă mai mult acolo, cu cât sunt ținuți mai mult acolo, cu atât costurile sunt foarte mari. S-a estimat la cinci, șase mii de euro numai repatriere, plus taxele pe care le vor nemții", spune Ionuț Nedelea, fratele lui Costi. "Să mi-l aducă acasă, să îl ... creștinește. Atâta vreau, să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop și să pot să mă duc la el acolo, să-i aprind o lumânare. Atât vreau, altceva nu vreau", mărturiseşte tatăl lui Costi.

În prezent, cele patru victime ale accidentului rutier se află în custodia autorităților germane, care au declanșat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰