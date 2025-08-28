Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video "Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania

Destine frânte într-un tragic accident petrecut în Germania. Două cupluri de români şi-au pierdut viaţa, după ce maşina în care se aflau a ieşit de pe şosea şi s-a izbit de copaci, într-o pădure din apropierea orașului în care locuiau. Şoferul de 32 de ani şi logodnica sa visau să se căsătorească anul viitor, însă planurile lor au fost spulberate într-o secundă. Atenţie, urmează imagini şi detalii cu puternic impact emoţional!

de Redactia Observator

la 28.08.2025 , 12:14

Tragedia din Germania a lăsat familiile îndurerate. Totul s-a întâmplat după miezul nopţii. Cei patru tineri mergeau pe o stradă cu serpentine dintr-o zonă împădurită. La un moment dat, însă, Costi a pierdut controlul volanului şi a ajuns într-o pădure. Impactul a fost atât de puternic, încât autoturismul s-a rostogolit de câteva ori. Cei patru tineri au murit pe loc

"Ne-a rupt sufletul copilul ăsta. Ne-a rupt sufletul, nu numai mie. Şi mamei, fratelui, uită-l", mărturiseşte Dumitru Nedelea, tatăl lui Costi. 

Costi şi Ionela, plănuiau să se căsătorească anul viitor

Articolul continuă după reclamă

"Nu ne-a venit să credem. Am sunat la poliția germană și mi-au spus că fratele meu a făcut accident. Mi-au spus că ar fi probabilitatea că a adormit la volan sau un animal sălbatic i-a ieșit în cale iar el a tras de volan", a declarat Ionuț Nedelea, fratele lui Costi.

Costi şi logodnica lui, Ionela, plănuiau să se căsătorească de Paște, anul viitor și sperau să se întoarcă acasă. Toate planurile lor de viitor s-au năruit, însă, într-o clipă. În același accident și-au pierdut viața și un văr al Ionelei, împreună cu soția acestuia.

Familiile se chinuie acum cu formalitățile de repatriere a trupurilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

"Ni s-a spus din Germania de la morgă că, cu cât stă mai mult acolo, cu cât sunt ținuți mai mult acolo, cu atât costurile sunt foarte mari. S-a estimat la cinci, șase mii de euro numai repatriere,  plus taxele pe care le vor nemții", spune Ionuț Nedelea, fratele lui Costi. "Să mi-l aducă acasă, să îl ... creștinește. Atâta vreau, să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop și să pot să mă duc la el acolo, să-i aprind o lumânare. Atât vreau, altceva nu vreau", mărturiseşte tatăl lui Costi.

În prezent, cele patru victime ale accidentului rutier se află în custodia autorităților germane, care au declanșat cercetări pentru a stabili circumstanțele exacte ale tragediei.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

accident romani germania romani morti
Înapoi la Homepage
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Dieta care îl ţine pe Gigi Becali în formă maximă. Ce mănâncă milionarul zi de zi
Minune după incendiul la Dragonul Roșu! O icoană cu Iisus a scăpat neatinsă. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Minune după incendiul la Dragonul Roșu! O icoană cu Iisus a scăpat neatinsă. Flăcările s-au oprit la chipul Mântuitorului
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Administrația Prezidențială lămurește misterul absenței lui Nicușor Dan: ”Nu a fost în concediu”. Președintele a reprezentat România chiar și la chilia lui Arsenie Boca
Comentarii


Întrebarea zilei
V-aţi gândit să plătiți rovinieta mai devreme, ca să prindeți prețul vechi?
Observator » Evenimente » "Vreau să îmi văd băiatul acasă, să mi-l îngrop". Durere mare după moartea celor 4 tineri români, în Germania