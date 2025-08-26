4 români, morţi într-un cumplit accident rutier în Germania. Costi era în maşină cu soţia şi încă o familie

Sfârşit tragic pentru două cupluri de români. Cei patru au murit într-un cumplit accident rutier în nordul landului Hessa, pe șoseaua L3229, între localitățile Reinhardshagen-Veckerhagen și Grebenstein. Mașina, un Audi cu numere britanice și volan pe dreapta, a părăsit carosabilul într-o curbă periculoasă în pantă, s-a izbit de mai mulți copaci și s-a răsturnat pe o parte. Niciunul dintre cei aflaţi în autoturism nu au avut nicio şansă. Familia încearcă acum să strângă fonduri pentru repatrierea lor.

Costi se afla în maşină cu soţia lui, Emilia, verișorul femeii și soția lui. Toți aveau vârste cuprinse între 30 și 32 de ani. Potrivit Reporter buzoian, Constantin Nedelea era originar din comuna Cilibia, iar la 18 ani plecase în Anglia pentru o viaţă mai bună. A pornit de la munca de jos, dar în timp a ajuns să fie managerul unei companii care se ocupa de utilaje agricole. Revenise în ţară în urmă cu două săptămâni, cu noua sa maşină, un Audi, care avea să îi devină şi sicriu. Pornise spre Germania unde au stat mai multe zile şi unde avea să îşi găsească şi sfârşitul.

Maşina nouă i-a devenit sicriu

Accidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri la ora 00:56. Un raport al poliției privind accidentul mortal arată că mașina a ieșit brusc de pe carosabil, după ce a făcut o curbă la stânga pe o pantă. În timp ce șoferul se chinuia să recâștige controlul mașinii, Audi-ul a derapat într-o pădure unde s-a izbit de un șir de copaci, potrivit departamentului de poliție din Kassel.

Unul dintre telefoanele victimelor a trimis o alertă automată către serviciile de urgență după accident, iar o ambulanță s-a deplasat de urgență la fața locului. Autospeciale de pompieri, mai multe ambulanțe și vehicule de poliție au fost trimise la fața locului când gravitatea accidentului a devenit clară.

Maşina era blocată de mai mulţi copaci. Iniţial, s-a crezut că sunt doar două persoane în autoturism, însă ulterior după ce Audiul a fost decopertat s-au descoperit alte două victime. Medicul de urgență a verificat funcțiile vitale ale ocupanților, dar din păcate nu a putut decât să confirme că toți erau decedați, scrie Departamentul de Pompieri Voluntari Holzhausen.

Anchetele privind cauza accidentului vor continua, iar oficialii vor reconstitui cursul exact al evenimentelor.

Acum, familia lui Constantin Nedelea încearcă să strângă banii necesari repatrierii. “Cu sufletele sfâșiate, vă scriem aceste rânduri. Fratele soțului meu, Nedelea Constantin, și-a pierdut viața pe 22 august 2025 într-un cumplit accident rutier în Germania, în apropiere de Reinhardshagen, districtul Kassel. În mașină se aflau Constantin cu sotia lui, plus alt cuplu. Din păcate, toți patru au murit pe loc, iar viața noastră s-a schimbat pentru totdeauna”, se arată în mesajul postat pe GoFoundMe.

