Părinţii s-au asigurat că cei mici se bucură în cel mai plăcut mod de ultimele zile de vacanţă. Pentru cei care nu a plecat într-un ultim concediu, şi a rămas în Capitală, au avut de unde alege. În Parcul Kretzulescu, de exemplu, la festivalul Weekend Sessions, copiii, cât şi părinţii s-au bucurat de muzică live, ateliere creative și povești citite sub cerul liber.

Pentru cine nu a plecat la munte sau la mare în ultimul weekend înainte de începerea şcolii, Parcul Kretzulescu din Capitală s-a transformat în locul perfect de distracţie şi relaxare, atât pentru cei mici, cât şi pentru părinţi.

Evenimentul pune accent pe interacţiunea cu natura și comunitatea, dar și pe susținerea culturii locale. Pregătiți păturile, popcorn pentru un film la cinema sub cerul liber și spiritul de joacă! În acest weekend, un colț verde din inima orașului se transformă într-o oază de povești, ateliere creative, muzică live printre copaci și zâmbete fără bilet.

"Este cel mai cuminte festival! Prin aceste spaţii descoperă şi artişti independenţi, şi mici antreprenori, ateliere, ONG-uri şi instrucţii culturale", spune Silvia Floareş, co-fondator eveniment.

În mijlocul naturii, părinţii au fost încurajaţi să participe la activităţi alături de copii. "Citim şi discutăm despre cărţi, dezvoltăm partea cognitivă, dezvoltăm gândirea critică. Învăţăm să interacţionăm cu cărţile, să ne îndrăgostim de ele şi să dezvoltăm un obicei pe termen lung", spune Bianca Voinescu, iniţiator proiect Fanbook.

Atelierele creative, unde s-au folosit materiale naturale sau reciclate, au fost printre preferate.

Festivalul îi face pe oameni să se apropie într-un mod prietenos de natură, în mijlocul oraşului.

