Paradisul câinilor a fost în inima Capitalei weekendul acesta. Patrupezii au avut propriul festival unde au învaţat trucuri noi şi s-au întrecut în concursuri inedite. La eveniment, animalele mai puţin norocoase au avut o şansă să îşi găsească o familie.

Dresorii le-au dezvăluit stăpânilor câinilor o parte din secrete. După lecţii, animalele au trebuit să îşi recunoască stăpânii care s-au îmbrăcat în combinezoane care îi acopereau total. La Woof Fest au participat mii de bucureşteni cu prietenii patrupezi. Ana Maria a primit-o pe Maia cadou de la mama ei pe când căţeluşa avea 1 an. A fost salvată de la viaţa de adăpost, iar de atunci sunt de nedespărţit.

"Astăzi am venit pentru socializare în primul rand. Lui îi place foarte mult să se plimbe" a explicat un bărbat.

"Am încercat să integrăm şi partea de distracţie într-un eveniment de animale, pentru a face o experienţă plăcută pentru toată lumea. Să fie ceva şi pentru familie, să fie ceva şi pentru patruped" a explicat organizatorul evenimentului, Ana Maria Mureşanu.

Târg de adopţii, deschis la festival

La festival a fost deschis şi un târg de adopţii.

"Este o căţeluşă pe care noi am găsit-o aici pe stradă în Sectorul 1. De asta am adus-o astăzi aici, în speranţa că poate de data aceasta va avea mai mult noroc de un stăpân responsabil" a spus Isabela Oprea, coordonator pentru Protecţia Animalelor.

Cei care au vrut să adopte un căţel au avut nevoie de actul de identitate, o adeverinţă de salariu şi dovadă că au o locuinţă stabilă.

