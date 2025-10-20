Zeci de oameni, evacuaţi dintr-un bloc din Caracal după ce au simţit miros de gaze

Locatarii unui bloc de pe Aleea Virgil Carianopol din Caracal, evacuaţi în urma unui sesizări privind miros de gaze pe casa scării, se pot întoarce în locuinţe, în urma măsurătorilor nefiind detectate scurgeri de gaze, potrivit purtătorului de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Olt, Alin Băsăşteanu.

Alimentarea cu gaze în imobil a fost reluată parţial, iar cea cu energie electrică a fost reluată complet. "În urma măsurătorilor efectuate cu echipamentele operatorului de gaze şi ale echipajului CBRN, nu au fost identificate scurgeri de gaze. Alimentarea cu energie electrică a celor trei scări de bloc a fost reluată, iar locatarilor li s-a permis să revină în imobile. Alimentarea cu gaze rămâne oprită la două scări de bloc, iar la cea de-a treia a fost reluată, cu excepţia a trei contoare care au fost sigilate", a spus Băsăşteanu.

Un număr de 59 de persoane, din trei scări de bloc din municipiul Caracal, au fost evacuate luni seara, după ce a fost sesizat miros de gaze pe casa scării. O persoană imobilizată la pat a fost evacuată de pompieri şi preluată de un echipaj medical de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Olt pentru a fi transportată la spital.

Blocul în care a fost sesizat miros de gaze pe casa scării este situat pe Aleea Virgil Carianopol din Caracal, iar la locul indicat s-au deplasat mai multe echipaje de pompieri de la Slatina şi Caracal, cu o autospecială de stingere, o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic şi nuclear), un echipaj SMURD şi o autospecială pentru primă intervenţie. Totodată, la blocul respectiv s-au deplasat echipe ale operatorilor de gaze şi electricitate, care au întrerupt alimentarea cu energie electrică şi gaze, iar pompierii au intervenit pentru ventilarea celor trei scări ale clădirii. Pentru a putea relua alimentarea cu energie electrică, echipajele operatorului de gaze şi echipajul CBRN de la ISU Olt au verificat fiecare apartament, astfel încât să nu existe acumulări de gaze.

