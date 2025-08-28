Zeci de trenuri ar putea fi anulate din toamnă. Practic, peste doar câteva zile. Motivul? CFR Călători nu a reuşit să achite la timp facturile către administratorul reţelei feroviare .

Peste 40 de trenuri importante riscă să fie anulate. Printre acestea, Bucureşti - Iaşi, Bucureşti - Drobeta-Turnu Severin, Braşov - Cluj sau Timişoara Oradea.

Ministerul Transporturilor susţine că problema va fi soluţionată

În primă fază, CFR Călători a primit din partea administratorului de căi ferate o notificare de plată luni. Vorbim despre o datorie de peste 41 de milioane de lei, taxă de utilizare a infrastructurii feroviare. Compania de transport a achitat însă doar 14,5 milioane, insuficient, pentru că ieri, la CFR S.A. a fost zi de salariu, iar suma necesară pentru plata remuneraţiilor angajaţilor era de 31 de milioane de lei.

Pentru că nu şi-a achitat datoria, administratorul de căi ferate a notificat din nou CFR Căltori şi a ameninţat cu anularea rutelor despre care v-am menţionat anterior, din luna septembrie. Ministerul Transporturilor transmite că plata integrală urmează să fie întregistrată în câteva ore şi că problema va fi soluţionată.

