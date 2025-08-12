Ziua Marinei se apropie iar pe litoral, Forţele Navale Române fac zilele acestea repetiţii pentru a-i cinsti cum se cuvine pe marinarii militari. Se anunţă aşadar un weekend de foc la malul mării, unde hotelierii aşteaptă un număr mare de turişti. În aceste momente, cazările sunt ocupate aproape integral. Veşti bune vin, însă, pentru cei care vânează oferte last minute. Hotelierii spun că vor umbla la tarife, iar reducerile vor fi substanţiale.

Ca în fiecare an, de Ziua Marinei, Forţele Navale Române omagiază eroii militari prin ceremonii speciale şi demonstraţii de forţă. Ca totul să se desfăşoare conform planului, pe faleza Cazinoului din Constanţa şi în Portul Tomis se pregătesc navele, echipamentele, dar și exercitiie tactice, care vor fi prezentate în fața miilor de spectatori.

"Vor fi standuri interactive, expoziţii.Invităm publicul la Constanţa, unde va fi centrul de greutate, ceremonia va începe la ora 10 cu ridicarea pavilionului şi marelului pavaz al Bordurilor Militare, participarea celor 3 elicoptere Puma NAVAL, prezenţa navelor militare străine. Zeul Neptun va veni de pe mare şi va da startul manifestărilor organizate special pentru sărbătorirea marinarilor români" a spus Corneliu Pavel, purtător de cuvânt al MApN.

Ziua Marinei coincide şi anul acesta cu vârful sezonului estival. Hotelierii sunt deja pregătiţi pentru valul de turişti. Weekendul acesta ar urma să fie cel mai aglomerat al anului 2025.

Urmează cel mai aglomerat weekend în anul 2025

"Ne aşteptăm la 140.000 poate 150.000 de turisti pe litoral în weekendul de Sfânta Maria, iar staţiunile vor fi pline, de la Vama Veche, până la Mamaia şi Mamaia Nord" a explicat vicepreşedintele ANAT, Adrian Voican.

Şi, ca să îi atragă, au mai scăzut din preţ.

"Avem oferte de Sfânta Maria cu minus 10% discount la tot pachetul de servicii turistice şi mai avem încă un pachet: La cinci zile achiziţionate primesc una gratis, undeva din 28 august până pe 7 septembrie" a spus reprezentantul hotelier Gabriel Alin Apetrechioaei.

Ziua Marinei Române va fi sărbătorită în şase oraşe din ţară. Bucureştenii vor putea participa pe 15 august la ceremonia militară de la Monumentul Eroilor Militari, din parcul Regele Mihai I.

