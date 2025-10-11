679 de atacuri ale Rusiei în 24 de ore, doar în Zaporojie. Trupele Moscovei au lovit pe tot frontul

Forţele de invazie ruseşti au lansat într-un interval de 24 de ore 679 de atacuri împotriva regiunii ucrainene Zaporojie, soldate cu cel puţin doi morţi - o femeie de 66 de ani şi un băiat de 7 ani - şi 11 răniţi, a relatat şeful administraţiei militare a regiunii, Ivan Fedorov, prin intermediul aplicaţiei Telegram.

"În total, în ultima zi, ocupanţii au efectuat 679 de atacuri împotriva a 14 aşezări din regiunea Zaporojie", a scris Fedorov. Printre acestea s-au numărat patru atacuri cu rachete asupra oraşului Zaporojie şi 11 atacuri aeriene asupra oraşelor Bilenke, Zaliznîşne, Uspenivka, Malînivka şi Poltavka, precum şi numeroase atacuri cu drone. Au fost raportate 68 de pagube aduse clădirilor înalte, locuinţelor private, maşinilor şi instalaţiilor de infrastructură socială.

Atacuri pe tot frontul

În regiunea Donețk, atacurile rusești au ucis două persoane în satul Serhiivka și au rănit patru în orașul Kostiantynivka, potrivit guvernatorului Vadym Filashkin. Trei persoane, doi bărbați în vârstă de 33 și 56 de ani și o femeie de 58 de ani, au fost rănite în timpul atacurilor rusești din regiunea Harkov, a declarat guvernatorul Oleh Syniehubov.

În regiunea Herson, patru persoane au fost rănite în atacurile rusești, printre care și un copil. Cinci case au fost avariate, a raportat guvernatorul Oleksandr Prokudin. Rusia a atacat și regiunea Odesa, avariind infrastructura energetică, două clădiri rezidențiale și un hotel. O persoană a fost rănită, potrivit guvernatorului Oleh Kiper. Atacurile cu drone rusești împotriva regiunii Sumî au rănit doi bărbați în vârstă de 56 și 65 de ani, potrivit administrației militare regionale.

