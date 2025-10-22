A fugit de război şi a fost ucis într-un centru de refugiaţi din Dublin. Vadim urma să împlinească 18 ani

A plecat din Ucraina în Irlanda cu visul de a deveni IT-ist, dar şi pentru a scăpa de război, unde ar fi urmat să fie înrolat la împlinirea vârstei de 18 ani. Dar destinul lui Vadim Davidenko s-a frânt chiar în locul unde ar fi trebuit să înceapă. A fost ucis fără milă de un somalez, alături de care locuia într-un centru de refugiaţi din Dublin, Irlanda.

Vadim Davidenko abia ajunsese în Irlanda şi a fost plasat într-un centru de refugiaţi, urmând ca peste două săptămâni, când ar fi împlinit 18 ani, să fie mutat într-un apartament. Nu a mai apucat. A fost ucis cu brutalitate în bucătăria centrului de un somalez pentru că gătea slănină. Mama băiatului a avut o presimţire şi chiar i-ar fi cerut lui Vadim să se întoarcă după ce băiatul a ratat zborul spre Dublin din Polonia. Părinții băiatului au rămas în Ucraina, alături de fratele mai mare care servește în Forțele Armate.

Premoniţia care i-a dat mamei fiori

„Vadik a pierdut zborul spre Dublin din Polonia, iar mama lui l-a implorat să se întoarcă, simțind aparent că ceva nu este în regulă. Trebuie să fi fost un semn. Dar Vadik era hotărât să ajungă în Irlanda cu orice preț, visa să studieze la o universitate locală pentru a deveni specialist IT, specialist în securitate cibernetică. Ar fi împlinit 18 ani pe 1 noiembrie, așa că familia a decis să meargă la sigur în cazul în care granițele ar fi fost închise din nou pentru toți cei peste 18 ani”, sa declarat un prieten pentru Strana.

Întrucât Vadim a venit singur, fără să fie însoţit de un adult, a fost plasat într-un centru de refugiați ca minor și urma să fie transferat într-o locuință temporară peste două săptămâni, odată ce va împlini vârsta majoratului. Patru refugiați adolescenți, care au sosit în țară fără adulți, erau cazați în apartamentele din complexul Grattan Wood, sub auspiciile Tusla.

Tragedia a avut loc pe 15 octombrie, în jurul orei 11:00, în bucătăria comună a apartamentului.

„Potrivit surselor noastre din poliție, cearta dintre tinerii somalezi și ucraineni ar fi putut fi din cauza mâncării. Ucraineanul pregătea slănină și ouă pentru micul dejun, ceea ce l-a înfuriat pe somalez, care, din motive religioase, se abținea de la carnea de porc. Somalezul l-a atacat pe ucrainean cu un cuțit de bucătărie și pur și simplu l-a tăiat pe bărbat, scoțându-i ochii. Ucraineanul a încercat să riposteze cât de bine a putut și a suferit multiple răni la brațe, cap și piept”, a declarat jurnalistul irlandez Stephen Hand pentru Strana.

Un tânăr liniştit cu multe vise

Somalezul a încercat să atace un alt vecin, dar a fost pus pe fugă. De asemenea, a rănit un angajat al centrului care a încercat să-l oprească, apoi s-a automutilat. Când a sosit poliția, l-au găsit pe somalez ținând în mână un cuțit de bucătărie însângerat şi încuiat în baie. L-au descoperit pe Davidenko mort în bucătărie. Ofițerii au reuşit să îl imobilizeze pe suspect, după ce au pulverizat spray cu piper și l-au arestat, confiscându-i cuțitul.

Una dintre locatarele casei vecine a spus că a auzit un zgomot puternic după ora 11 dimineața. „Eram în dormitorul meu și am auzit o bubuitură pe la ora 11 dimineața, urmată la scurt timp de țipete”, a declarat martora pentru The Irish Sun.

Mai sunt și doi adolescenți care locuiau la centru și au fost martori la crimă, unul dintre ei a fost atacat și el de somalez, dar a reușit să se apere.

Familia lui Vadim a anunțat o campanie de strângere de fonduri pentru repatrierea rămășițelor sale în Ucraina și pentru înmormântarea sa, dar partea irlandeză a acoperit în scurt timp costurile transportului.

Potrivit rudelor sale, băiatul era foarte amabil și manierat și a petrecut câteva luni îngrijind-o pe bunica sa, care era bolnavă de cancer. „Avea doar 17 ani, tocmai terminase școala și plecase în Irlanda să caute o viață mai bună. Era bun, foarte inteligent și manierat și foarte corect”, a scris o rudă pe rețelele de socializare.

Acesta este al doilea atac cu cuțitul de mare amploare asupra refugiaților ucraineni din ultimele luni, în august, un recidivist de culoare a înjunghiat mortal o ucraineancă în vârstă de 23 de ani, Irina Zarutskaia, într-un tren din SUA.

