Video A intrat la UPU şi a semănat teroare. Bărbat care ameninţa cu cuţitul într-un spital din SUA, împuşcat mortal

Incident grav la un spital din Virginia de Vest. Un bărbat a intrat la urgenţe şi a cerut nevoie de ajutor. După nici câteva minute, a început să țipe şi să devină agresiv. Individul a ieșit apoi din baie cu un cuțit şi a atacat un angajat. Poliția a intrat imediat pe fir. Agenții au fost nevoiți să deschidă focul pentru că bărbatul nu a vrut să se predea. Atacatorul a fost împușcat mortal.

de Redactia Observator

la 09.08.2025 , 09:08

Poliţia din Virginia de Vest a împuşcat mortal, vineri, un bărbat care era agresiv şi îi ameninţa cu un cuţit pe cei din jur în unitatea de primiri urgenţe a unui spital din Charleston, au declarat autorităţile, potrivit AP.

Incidentul a avut loc aproximativ la ora locală 01:45, la Spitalul General al Centrului Medical Charleston, a declarat şeful poliţiei, Scott Dempsey, într-o conferinţă de presă.

Suspectul a intrat în unitatea de primiri urgenţe puţin după miezul nopţii, solicitând îngrijiri medicale pentru o leziune nedeterminată. A început să se comporte ciudat, a ţipat şi a devenit agresiv faţă de ceilalţi. În cele din urmă, bărbatul a ieşit din baie cu un cuţit, s-a năpustit asupra celorlalţi, a mutat mobila şi a activat un extinctor, a declarat Dempsey.

Alte persoane aflate în sală "încercau să calmeze situaţia, dar era evident că nu funcţiona. La un moment dat, au fost nevoiţi să se protejeze şi să se pună în siguranţă”, a adăugat Dempsey.

Când un ofiţer sosit la faţa locului i-a ordonat suspectului să arunce cuţitul, bărbatul a intrat într-un lift şi a început să atace un angajat, înainte ca poliţistul să tragă asupra suspectului. Suspectul a căzut la podea şi a fost declarat mort. Angajatul nu a fost rănit, a declarat şeful poliţiei.

Poliţia l-a identificat ulterior pe bărbat ca fiind Peter Delnardo Lilly, în vârstă de 46 de ani, din Charleston.

Sala de primiri urgenţe a fost închisă timp de aproximativ două ore după incident, a declarat Dale Witte, purtătorul de cuvânt al spitalului.

Redactia Observator
