Deznodământ tragic pentru românul de 66 de ani prins sub dărâmăturile unui turn prăbuşit în Roma. Scos viu, după o operaţiune de salvare dramatică, Octavian a murit la scurt timp după ce a ajuns la spital. O sută patruzeci de pompieri au muncit cu disperare de la prânz până aproape de miezul nopţii ca să-l scoată de sub moloz. Mai avea un an până la pensie, pe care plănuia s-o petreacă în România, cu fiul lui. Mâine, la Roma, e zi de doliu în memoria românului.

După 11 ore de chin, sub tonele de moloz, Octav Stroici era urcat în ambulanţă în aplauzele a zeci de oameni. În mulţime, soţia şi fiica lui s-au rugat continuu şi au sperat până în ultima clipă că va fi salvat. Semnele erau încurajatoare - în ciuda rănilor sale, Octav, aşa cum îl ştiau prietenii, era încă viu.

"Era conştient când l-am scos, a fost conştient tot timpul. Când am văzut că este conştient în continuare, eforturile noastre s-au intensificat", a declarat Adriano de Acutis, şeful pompierilor italieni.

"A fost o operaţiune extraordinară. Vreau să le mulţumesc pompierilor şi tuturor forţelor care i-au ajutat deoarece şi-au riscat viaţa şi au reuşit să realizeze ceva foarte dificil", a declarat Roberto Gualtieri, primarul Romei.

Povestea lui Octav, românul mort la Roma

Înainte de a fi scos de sub cărămizi, Octav a mai avut puterea să transmită salvatorilor un mesaj.

"Grăbiţi-vă, nu ştiu cât mai rezist. Salvaţi-mă!".

Urcat în ambulanţă, românul a suferit un stop cardiac. A fost stabilizat, iar medicii au făcut tot ce le-a stat în putinţă să îl ţină în viaţă.

"Imediat, a intrat într-un stop respirator. S-au aplicat toate procedurile medicale prevăzute pentru astfel de situaţie. A fost transferat imediat la spital şi, din păcate, nu s-a mai putut face nimic şi echipa medicală a venit să ne comunice acest fapt. Au fost momente de intensă emoţie, am simţit o solidaritate extraordinară din partea autorităţilor italiene", a declarat Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Italia.

Finalul tragic a venit după ce, în jurul prânzului, monumentul medieval Torre dei Conti, din centrul oraşului, in apropierea Colosseumului şi a Forumului Roman, s-a prăbuşit în timpul unor lucrări de restaurare. Doi români au rămas prinşi sub dărâmăturile clădirii veche de 800 de ani. Unul dintre ei a fost scos ca prin minune, chiar înainte ca în turn să aibă loc a doua prăbuşire. A refuzat să plece până nu a ştiut soarta colegului.

"Celălalt român se află într-o stare foarte bună, a avut câteva răni foarte uşoare. Nu a necesitat îngrijiri speciale medicale", a declarat Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Italia.

Un italian a fost şi el rănit. Are fracturi şi mai multe lovituri la cap. "Totul se prăbuşea. Am încercat să mă feresc, apoi nu îmi mai amintesc nimic", a povestit el.

Conştient pe parcursul operaţiunii

Blocat la etajul unu, Octavian a fost conştient pe tot parcursul operaţiunii şi a ţinut legătura cu salvatorii de sub ruine. Pompierii au folosit un tub de aspirare a molozului, iar la final chiar şi mâinile goale.

Un medic a reuşit să îi trimită o mască de oxigen şi i-a administrat un analgezic pentru a-i uşura suferinţa. Jurnaliştii italieni scriu că românul a fost protejat şi de un scut improvizat din scânduri pe care pompierii l-au pus deasupra lui înainte de a doua prăbuşire.

Originar din Suceava, Octavian locuia în localitatea Monterotondo, la periferia Romei, alături de soţia Mariana şi fiica lor. La firma la care lucra, specializată în restaurarea monumentelor şi clădiri istorice, era coleg cu un singur italian, restul erau români. Mai avea un an până să iasă la pensie, pe care plănuia să o petreacă în România, alături de fiul Marius. Vestea morţii lui i-a şocat pe apropiaţii din ţară.

"Tare mult au muncit, s-au dus de 25 de ani in Italia ca sa aibă un trai mai bun. Anul ăsta a zis că în decembrie iese la pensie, a făcut o casă la ţară şi aştepta să se ducă acolo.. a rămas tot. Era un om de treabă, săritor, deci te ajuta. Voia sa ajute pe fiecare, pe cine a putut a ajutat", spun oamenii.

Pe reţelele de socializare, preşedintele României, a transmis un mesaj de condoleanţe familiei. La fel a făcut şi şefa Guvernului italian, Giorgia Meloni.

"Am aflat cu profundă tristețe vestea că românul prins sub dărâmăturile turnului medieval din Roma s-a stins azi-noapte la spital. Transmit condoleanțe familiei și celor apropiați. Gândurile mele se îndreaptă și către toți românii care muncesc departe de casă, cu dăruire și sacrificiu". "Îmi exprim profunda tristeţe şi condoleanţe pentru moartea tragică a lui Octav Stroici. Suntem alături de familia şi colegii săi în acest moment de suferinţă de nedescris"

"Am avut o conversaţie cu ministra Muncii. M-a asigurat că va sprijini familia pentru a primi toate drepturile necesare pentru repatriere şi în acelaşi timp pentru indemnizaţie ca urmare a accidentului de muncă", a declarat Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Italia.

Primarul Romei a fost şi el la locul tragediei şi a depus o coroană de flori în memoria românului. Zona a fost izolată, iar martorii au povestit că bucăţi din turn au continuat să cadă şi azi.

"Ştiu că locuitorii Romei au urmărit cu mare atenţie această tragedie, moartea acestui muncitor. Din acest motiv am dispus ca mâine să avem o zi de doliu local, o decizie obligatorie", a declarat Roberto Gualtieri primarul Romei.

Incidentul a provocat un val de furie în Italia, unde au decedat aproape 800 de muncitori în primele nouă luni ale anului. "Nu se poate ca oamenii să moară la locul de muncă", a transmis şi guvernatorul regiunii Lazio.

Abandonat în 2006, Torre dei Conti urma să fie reabilitat cu 7 milioane de euro din bani europeni şi să fie transformat într-un centru cultural. Potrivit autorităţilor, testele realizate înainte de începerea lucrărilor au concluzionat că era sigur pentru lucrări. Parchetul din Roma a deschis o anchetă pentru omor din culpă.

