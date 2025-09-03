Măreaţa paradă de la Beijing a dus pe covorul roşu 26 de lideri străini. Printre invitaţi s-au numărat Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă. Într-un moment rar, Vladimir Putin, Xi Jinping şi Kim Jong Un au stat umăr la umăr şi au mers împreună să strângă mâna veteranilor. Ieri, China şi Rusia au semnat peste 20 de acorduri comerciale - unul dintre acestea scoate Moscova din criză, în ciuda sancţiunilor europene.

Fluturând steagul ţării, 50.000 de persoane au participat la grandioasa paradă din capitala Chinei. Liderii au sosit unul câte unul, aşteptaţi pe covorul roşu de Xi Jinping şi soţia sa. Printre invitaţi s-au numărat atât Adrian Năstase, cât şi Viorica Dăncilă. La fotografia oficială de grup, într-un moment istoric, liderul chinez l-a avut în dreapta pe Vladimir Putin, iar în stânga pe Kim Jong-un. Cei trei au rămas în aceeaşi formaţie şi când au plecat pentru a se întâlni cu veteranii de război. Liderul Chinei a mers, mai apoi, cu limuzina supranumită "Steagul Roşu", considerată a fi un simbol naţional. În faţa mulţimii, Xi Jinping a dat asigurări că ţara sa nu este intimidată de nimeni.

Putin, despre relaţiile ruso-chineze: "Sunt la un nivel fără precedent"

"Soarta omenirii este interconectată şi doar prin a ne trata unii pe alţii în mod egal, prin a trăi în armonie şi prin a ne ajuta unii pe alţii, ţările şi grupurile etnice pot menţine securitate comună, pot elimina cauzele războiului şi pot preveni tragedia istoriei din a se întâmpla din nou", a declarat Xi Jinping, preşedintele Chinei. Parada a inclus demonstrații aeriene, defilări ale trupelor militare și prezentarea celor mai noi arme din arsenalul Chinei - rachete hipersonice, drone de ultimă generație și tancuri modernizate. Înainte de parada militară, autorităţile au sporit măsurile de securitate: pe străzi au fost mii de poliţişti şi zeci de kilometri de garduri de protecţie.

Xi Jinping l-a primit pe Vladimir Putin în Marea Sală a Poporului din Beijing, clădirea guvernului din China. "Interacțiunea noastră strânsă reflectă natura strategică a relațiilor ruso-chineze, care se află la un nivel fără precedent. Am fost mereu împreună şi rămânem şi acum împreună", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Xi Jingping şi-a invitat, apoi, oaspetele la ceai, la reşedinţa lui privată. Cei doi lideri s-au plimbat prin grădină înainte să semneze 22 de acorduri în domeniul energiei, ştiinţei şi sănătăţii. Rusia va furniza Chinei 50 de miliarde de metri cubi de gaze anual timp de trei decenii. Beijingul devine astfel principalul client al Moscovei, după ce Uniunea Europeană a renunţat la contracte.

"China este dispusă să colaboreze cu Rusia pentru a sprijini reciproc dezvoltarea și revitalizarea națională, a susține cu fermitate echitatea și dreptatea și a promova construirea unei ordini de guvernare globală mai juste și echitabile", a declarat Xi Jinping, preşedintele Chinei. "Se formează o lume multipolară. Țările occidentale încearcă să împiedice acest lucru, încercând să își mențină dominația", a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe.

Preşedintele Rusiei a dat asigurări că nu vrea să atace alte ţări. "Vedem cum stârnesc o isterie pe tema presupusului plan al Rusiei de a ataca Europa. Pentru o persoană sănătoasă la minte, aceasta este fie o provocare, fie incompetență totală", a declarat Vladimir Putin, preşedintele Rusiei. Liderul de la Kremlin a discutat şi cu omologul său din Belarus, Alexander Lukaşenko. În China a ajuns şi dictatorul din Coreea de Nord, Kim Jong-un. Liderul comunist a venit cu trenul său blindat. Alături de el - şi fiica sa, Kim Ju Ae, apariţie ce sporeşte zvonurile cum că va fi succesoarea sa.

