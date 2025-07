Actorul Malcolm-Jamal Warner, celebru din serialul ''Cosby Show'', a murit înecat la 54 de ani

Actorul american Malcolm-Jamal Warner, care l-a interpretat pe fiul personajului jucat de Bill Cosby, Theo, în serialul de televiziune ''The Cosby Show'', a murit înecat luni, la vârsta de 54 de ani, au confirmat pentru Reuters forţele de ordine.

Warner se afla în vacanţă în Costa Rica alături de familie, potrivit presei. Departamentul pentru investigaţii judiciare din America Centrală (OIJ) a confirmat că un cetăţean american, cu numele de familie Warner, s-a înecat după ce a fost tras în larg de un curent puternic.

A fost declarat decedat la faţa locului de salvamarii Crucii Roşii, a mai precizat departamentul, potrivit Agerpres. Agenţii lui Warner nu au dat curs imediat unei solicitări pentru informaţii suplimentare.

NAACP a publicat pe Instagram o fotografie cu actorul însoţită de un text. ''#RestinPower, actor câştigător al NAACP Image Award, Malcolm-Jamal Warner. Talentul şi spiritul tău au influenţat multe vieţi, iar moştenirea ta va continua să inspire'', se mai spune în text.

Warner a câştigat premiul NAACP pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie graţie ''Reed Between the Lines'' în 2012.

Fox Entertainment a publicat de asemenea o declaraţie luni despre decesul lui Warner. ''Toată lumea de la FOX regretă pierderea tragică a prietenului şi colegului nostru, extraordinarul Malcolm-Jamal Warner. Rolurile lui emblematice 'de la comedie la dramă' sunt nemuritoare şi de neuitat''', se mai spune în declaraţie. Warner a interpretat personajul Dr. AJ Austin în serialul medical Fox ''The Resident''

''The Cosby Show'', difuzat în perioada 1984-1992, a fost printre primele reprezentări ale unei familii afro-americane de succes şi stabile la televiziune, contracarând stereotipurile negative. Cosby interpreta rolul unui medic, iar Warner pe cel al fiului său unic.

Warner, născut pe 18 august 1970, a crescut în Jersey City, New Jersey, alături de mama sa, Pamela, care ulterior i-a devenit impresar. Numele lui face referire la activistul pentru drepturi civile Malcolm X şi la muzicianul de jazz Ahmad Jamal.

Warner a fost interesat de actorie de la o vârstă fragedă şi a urmat cursurile The Professional Children's School din New York.

Deşi a mai jucat mici roluri la începutul carierei, personajul Theo Huxtable din ''The Cosby Show'' a fost rolul care l-a consacrat.

Actorul a primit o nominalizare la premiile Emmy în 1986 pentru rol secundar din serialul NBC. Warner a fost recompensat cu Grammy în 2015 pentru cea mai bună interpretare R&B tradiţională a melodiei ''Jesus Children''.

Actorul a mai făcut parte din distribuţia unor spin-off-uri ''The Cosby Show'' - ''A Different World'', ''Jeremiah'', ''Sons of Anarchy'', ''Suits''. A fost de asemenea gazda ''Saturday Night Live'' în 1986.

