Actorul Michael Madsen, cunoscut din "Reservoir Dogs" şi "Kill Bill", a murit la 67 de ani

Madsen a suferit un stop cardiac și a fost găsit inconştient în locuința sa din Malibu, potrivit reprezentantului său, scrie Variety.

A murit la 67 de ani

„În ultimii doi ani, Michael Madsen a muncit mult în domeniul filmelor independente, inclusiv în lungmetrajele Resurrection Road, Concessions și Cookbook for Southern Housewives, și aștepta cu nerăbdare acest nou capitol din viața sa. Michael se pregătea, de asemenea, să lanseze o nouă carte intitulată Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems, care este în curs de editare”, au declarat managerii lui Madsen. „Michael Madsen a fost unul dintre cei mai emblematici actori de la Hollywood, care va fi regretat de mulți”, mai spun aceştia.

Articolul continuă după reclamă

Madsen l-a interpretat pe Mr. Blonde în „Reservoir Dogs”, filmul polițist din 1992, în care au jucat și Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker și regizorul Tarantino. Într-una dintre cele mai memorabile scene ale filmului, personajul său îi taie urechea unui ofițer de poliție în timp ce dansează pe melodia „Stuck in the Middle With You” a trupei Stealers Wheel.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu măsurile de austeritate anunţate de Guvern? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰