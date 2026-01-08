Trump: Venezuela va cumpăra exclusiv produse americane cu veniturile din petrolul ei vândut de noi

Președintele american Donald Trump a declarat miercuri pe platforma sa Truth Social că Venezuela s‑ar fi angajat să utilizeze veniturile obținute din vânzarea petrolului, ca parte a unui nou acord cu Washington, pentru a achiziționa exclusiv produse fabricate în Statele Unite.

Preşedintele SUA, Donald Trump, a dat asigurări pe reţeaua sa Truth Social că Venezuela va achiziţiona doar produse americane cu veniturile din petrolul venezuelean vândut de Statele Unite în cadrul unui acord cu Caracasul.

"Tocmai am fost informat că Venezuela va achiziţiona doar produse fabricate în Statele Unite cu banii din noul nostru acord petrolier. Aceste achiziţii vor include, printre altele, produse agricole americane, medicamente americane, echipamente medicale şi materiale pentru a îmbunătăţi reţeaua electrică şi infrastructurile energetice", a scris preşedintele american.

Marţi seară, liderul american a transmis că oficialii interimari venezueleni vor preda Statelor Unite "între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol", adăugând: "Acest petrol va fi vândut la preţurile pieţei, iar banii vor fi controlaţi de mine".

Articolul continuă după reclamă

Casa Albă: Deciziile autorităţilor venezuelene vor fi dictate de SUA

SUA "vor continua să dicteze" deciziile noilor autorităţi din Venezuela, a susţinut miercuri Casa Albă, în timp ce secretarul american al energiei a spus că Washingtonul va controla pe termen "nelimitat" exporturile de petrol venezuelean şi va depune veniturile rezultate din aceste tranzacţii în conturi controlate de SUA.

Statele Unite "vor continua să dicteze" deciziile noilor autorităţi venezuelene, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt. "Rămânem în strânsă coordonare cu autorităţile interimare (din Venezuela), iar Statele Unite vor continua să le dicteze deciziile", a insistat ea, vorbind la o conferinţă de presă.

"Desigur, dispunem de efectul presiunii maxime asupra autorităţilor interimare" venezuelene, a mai susţinut purtătoarea de cuvânt a preşedintelui Trump. După capturarea preşedintelui venezuelan Nicolas Maduro de către trupele speciale americane, Trump a ameninţat-o pe preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, că "va plăti mai scump ca Maduro" dacă "nu va face ceea ce trebuie".

Vicepreşedintă şi aliată a lui Maduro, Delcy Rodriguez denunţase anterior "răpirea" acestuia de către SUA şi a promis că nu va permite ca Venezuela să devină colonia nimănui, în timp ce Trump râvneşte la vastele resurse petroliere ale Venezuelei.

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a declarat tot miercuri că Washingtonul va controla pe termen "nelimitat" exporturile de petrol venezuelean şi va depune veniturile rezultate din aceste tranzacţii în conturi controlate de SUA.

Oficialul american a susţinut că Washingtonul "cooperează direct cu venezuelenii" în această chestiune, în urma anunţului preşedintelui Trump că Venezuela va livra între 30 şi 50 de milioane de barili de petrol către Statele Unite pentru comercializare pe piaţa nord-americană.

"Aceste vânzări vor fi efectuate de guvernul american, iar veniturile rezultate vor fi depuse în conturi controlate de guvernul american", a indicat secretarul american al energiei. "Vom pune pe piaţă petrolul care iese din Venezuela, mai întâi petrolul care este blocat în prezent, iar ulterior, pe termen nelimitat, vom vinde pe piaţă producţia care iese din Venezuela", a explicat el, vorbind la o conferinţă pe tema energiei desfăşurată la Miami. "Iar apoi, aceste fonduri se vor putea întoarce în Venezuela, în folosul poporului venezuelean", a susţinut secretarul Chris Wright.

Pe fondul scepticismului companiilor petroliere, el a recunoscut faptul că va fi nevoie de "zeci de miliarde de dolari şi de o perioadă semnificativă de timp" pentru a revitaliza industria petrolieră a Venezuelei, dar a apreciat că inclusiv în aceste condiţii "oportunitatea este enormă".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Renunţaţi la unele cheltuieli personale din cauza dărilor la stat? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰