Agentul ICE care a împușcat de 4 ori o mamă din Minneapolis a primit donații de peste 1 milion de dolari

Agentul ICE Jonathan "Jon" Ross, care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, mamaă a 3 copii, a devenit milionar după ce a primit donații de peste 1 milion de dolari prin platformele de crowdfunding GoFundMe și GiveSendGo, campanii create de susținători, nu de el. Incidentul a stârnit valuri de proteste în mai multe orașe americane, iar intervențiile agenților ICE au împărțit comunitatea între cei care condamnă violența și cei care susțin că acțiunile forțelor de ordine au fost în legitimă apărare. Recent, un clip viral a arătat cum un agent ICE a fost agresat de patru ori în timpul unei intervenții, subliniind tensiunea tot mai mare dintre agenţi şi protestatari.

Agentul ICE care a împușcat o mamă din Minneapolis de 4 ori a primit donații de peste 1 milion de dolari - captură foto X

Agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good este acum milionar, după ce a primit mii de donații prin platforme de crowdfunding. Ofițerul Jonathan "Jon" Ross, în vârstă de 43 de ani, a strâns peste 1 milion de dolari de la susținători pe GoFundMe și GiveSendGo. Niciuna dintre campanii nu a fost creată de acesta.

Campania de pe GoFundMe a primit peste 747.000 de dolari în donații. Organizatorul campaniei, Clyde Emmons, a catalogat-o pe Renee Good drept "terorist intern" și a scris că decizia agentul ICE de a o împuşca a fost "1.000 la sută justificată".

Creatorul campaniei de pe platforma GiveSendGo, Tom Hennessey, a numit victima "agitator radical de stânga" și i-a îndemnat pe "patrioții America First" să îl sprijine pe Ross, care "ar fi tras în legitimă apărare pentru a neutraliza amenințarea". Această campanie a strâns peste 279.000 de dolari.

Articolul continuă după reclamă

Deși majoritatea celor peste 21.000 de donații au fost făcute anonim, miliardarul Bill Ackman, care l-a susținut pe Donald Trump la alegerile din 2024, a fost listat drept cel mai mare donator pe GoFundMe.

Bill Ackman a donat 10.000 de dolari agentului și, într-o postare pe X, a descris împușcătura drept o "tragedie". Acesta a adăugat că a încercat să sprijine o strângere de fonduri şi pentru familia victimei, dar aceasta fusese deja închisă după ce strânsese peste 1,5 milioane de dolari.

Anchetatorii FBI desfășoară o investigație amănunțită asupra împușcării fatale a lui Good, deși surse apropiate anchetei au sugerat că este "din ce în ce mai puțin probabil" ca Ross să se confrunte cu acuzații penale.

Divizia pentru drepturi civile a Departamentului de Justiție, care de obicei investighează cazurile de împușcări în care sunt implicați polițiști, nu a deschis o anchetă privind posibilitatea ca Ross să fi încălcat drepturile lui Good în temeiul legii federale, a declarat o sursă pentru New York Times.

Renee Nicole Good a fost împuşcată de 4 ori

Femeia în vârstă de 37 de ani, mamă a trei copii, prezenta patru răni produse cu armă de foc la sosirea serviciilor de urgență, indică un raport al pompierilor citat de mai multe media americane, transmite vineri France Presse.

Potrivit acestui raport, obținut de Minnesota Star Tribune, Renee Good prezenta două răni la piept, una la braț și o alta la cap.

Ambulanțierii au găsit-o pe Renee Good inconștientă în automobilul său, având sânge pe față și trup. Femeia nu respira și avea pulsul ''incoerent și neregulat'', conform raportului raportului citat de cotidianul local.

Ea avea două răni în partea dreaptă a pieptului, una la antebrațul stâng și una ''în partea stângă a capului'', detaliază raportul. Din urechea stângă a femeii curgea sânge, iar pupilele erau dilatate, mai precizează raportul.

Pompierii au încercat în zadar să o resusciteze pe Renee Good la locul incidentului, iar ulterior și în ambulanța care a transportat-o pe femeie la spital, unde a fost constatat decesul.

Potrivit transcrierii comunicațiilor cu serviciile de urgență, din care mai multe media au publicat extrase, un apelant la numărul telefonic de urgență 911 le-a spus operatorilor: ''Există 15 polițiști ai ICE (Serviciul federal pentru imigrație). Ei au atras în plan vertical pentru că femeia nu voia să deschidă ușa mașinii sale. Trimiteți o ambulanță vă rog, o ambulanță vă rog''.

Administrația președintelui Donald Trump susține că polițistul ICE care a deschis focul în legitimă apărare. Până în prezent, polițistul respectiv nu a făcut obiectul niciunei urmăriri în justiție.

Val de proteste după intervenţiile agenţilor ICE

Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă în mai multe oraşe americane pentru a-şi exprima indignarea faţă de violenţe agenţilor anti-imigraţie. Situaţiile în care protestatarii se ciocnesc cu forţele de ordine sunt tot mai dese. ICE a împuşcat un venezuelean în Minneapolis, la doar 7 km de locul în care agenții au ucis-o pe Renee Good. Un agent a tras în piciorul unui bărbat după ce acesta l-a atacat cu o lopată în timpul unei arestări. În Portland, agenţii federali ameircani au împuşcat o femeie şi un bărbat. Şi aceştia au fost acuzaţi că au încercat să-i calce pe poliţişti cu maşina.

Un moment devenit viral pe reţelele sociale este cel în care un agent al Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) a alunecat pe gheață în timp ce urmărea un bărbat. Incidentul a stârnit râsete și aplauze din partea protestatarilor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Intervenţiile agenţilor ICE au împărţit comunitatea în două tabere. În timp ce unii protestează, alţii le iau apărarea şi susţin că acţiunile acestora sunt îndreptăţite.

Într-un filmuleţ publicat pe reţeau X patru persoane sunt surprinse în timp ce încearcă să împiedice un agent ICE să prindă un bărbat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cel care a postat imaginile susţine că sunt infracţiuni clare şi cere aplicarea legii fără excepţie, întărind astfel retorica Casei Albe potrivit căreia incidentele în care au fost implicaţi agenţii ICE au fost în legitimă apărare.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi renunţat la călătoriile cu avionul din cauza preţurilor? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰