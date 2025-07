Livrările de ajutoare militare către Ucraina au fost restabilite, a declarat preşedintele Volodimir Zelenski, după ce Washingtonul suspendase săptămâna trecută unele transporturi de armament esenţial, conform BBC.

"În prezent, lucrăm împreună cu partenerii noştri la noi livrări de echipamente, la creşterea producţiei de arme în Ucraina şi la dotarea armatei noastre. Avem deja acorduri bune şi ne aşteptăm să încheiem altele - vom continua să lucrăm la acestea în săptămânile următoare. Este esenţial să implementăm fiecare acord cât mai rapid posibil, pentru ca oamenii să simtă cu adevărat că există mai multe forţe şi mijloace, mai multă protecţie a cerului nostru, mai multe sisteme de apărare antiaeriană. Acestea sunt priorităţi-cheie.

Am primit semnale politice la cel mai înalt nivel – semnale bune – inclusiv din partea Statelor Unite şi a prietenilor noştri europeni. Potrivit tuturor informaţiilor, livrările de ajutoare au fost restabilite. Vom continua să colaborăm, săptămâna viitoare, cu partea americană la nivel militar; în special, armata noastră va lucra cu generalul Kellogg.

Vezi și

Pregătim, de asemenea, noi pachete europene de sprijin în domeniul apărării. Ne aşteptăm la măsuri ferme în curând, inclusiv sancţiuni împotriva Rusiei pentru acest război – presiunea trebuie să producă efecte", a declarat Zelenski vineri seară.

Ucraina va primi noi sisteme Patriot prin NATO

Preşedintele american Donald Trump a declarat pentru NBC News, joi, că a încheiat un acord cu NATO prin care SUA vor trimite sisteme de apărare antiaeriană Patriot către Ucraina prin intermediul alianţei, în contextul intensificării atacurilor aeriene ruseşti.

Zelenski îşi exprimase anterior îngrijorarea cu privire la impactul acestei pauze asupra capacităţii de apărare a Ucrainei, în condiţiile în care livrările de sisteme Patriot şi obuze de artilerie de precizie se numărau printre armele a căror livrare fusese suspendată.

Rusia a intensificat în ultimele săptămâni atacurile cu drone şi rachete asupra oraşelor ucrainene, provocând un număr record de victime în rândul civililor.

În urma acestor atacuri, Zelenski a solicitat 10 sisteme Patriot. Bateriile Patriot detectează şi interceptează rachetele inamice şi sunt considerate unele dintre cele mai bune sisteme de apărare antiaeriană din lume.

Potrivit celui mai recent acord anunţat de Donald Trump, NATO va cumpăra sisteme Patriot din Statele Unite şi le va distribui Ucrainei.

El a precizat că alianţa va "deconta integral costul", NATO fiind finanţată din contribuţiile statelor membre, inclusiv ale SUA.

Zelenski a declarat, joi, la Roma, că Germania este pregătită să achite costul a două sisteme Patriot, iar Norvegia unul, în timp ce şi alţi parteneri europeni sunt dispuşi să contribuie.

În mesajul său de vineri seara, Zelenski a vorbit despre "noi pachete europene de apărare" şi a adăugat că armata ucraineană va colabora în săptămâna următoare cu emisarul american Keith Kellogg.

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat vineri că a îndemnat aliaţi precum Germania şi Spania să transfere către Ucraina unele dintre bateriile Patriot aflate deja în dotarea lor, deoarece ar putea ajunge mai rapid.

"Am încurajat în continuare aliaţii NATO să ofere aceste arme… deoarece le au deja în stocuri. Astfel, putem încheia acorduri financiare prin care să-şi achiziţioneze înlocuitori", a spus el.

Trump promite un anunț major despre Rusia

Aceste eforturi reînnoite de a consolida apărarea antiaeriană a Ucrainei vin în urma unui val de atacuri aeriene letale, care par să genereze o frustrare tot mai mare în rândul administraţiei americane, aflată în căutarea unei soluţii de pace negociate.

Ucraina a fost atacată, în noaptea de marţi spre miercuri, cu un număr record de 728 de drone, iar preşedintele Zelenski a avertizat că Rusia urmăreşte să ajungă la 1.000.

Luna iunie a înregistrat cel mai mare număr de victime civile din ultimii trei ani, cu 232 de morţi şi peste 1.300 de răniţi, potrivit ONU.

Trump a declarat marţi că SUA vor trimite mai multe arme către Kiev, deoarece "sunt atacaţi foarte dur acum".

După o convorbire telefonică cu preşedintele rus Vladimir Putin, săptămâna trecută, Trump a spus că este "nemulţumit" de lipsa progresului privind încheierea războiului. Ulterior, s-a plâns că atitudinea "foarte amabilă" a lui Putin s-a dovedit lipsită de semnificaţie.

În interviul acordat NBC News, Trump a mai spus că va face o "declaraţie majoră" despre Rusia luni, fără a preciza tema acesteia.

The New York Times, citând oficiali americani sub protecţia anonimatului, relatează că o baterie Patriot, anterior staţionată în Israel, va fi trimisă în Ucraina după ce va fi recondiţionată în Statele Unite.

Negocierile privind bateria israeliană sunt în desfăşurare de ceva vreme. Luna trecută, un oficial de rang înalt de la Kiev a declarat că aceasta fusese deja trimisă în SUA, dar că Ucraina încă aşteaptă să o primească.

Bateriile de apărare antiaeriană Patriot, împreună cu rachetele interceptoare pe care le lansează, joacă un rol esenţial în protejarea oraşelor ucrainene, a infrastructurii civile şi militare, împotriva atacurilor cu rachete de croazieră şi balistice lansate de Rusia.

Alături de sistemele S-300 (de epocă sovietică) şi de sistemele Nasams (occidentale, cu rază medie), Patriot contribuie la o apărare "în straturi", aşa cum o numeşte adesea armata ucraineană.

Datorită radarului său avansat, capacităţii de urmărire precisă şi ratei ridicate de interceptare, Patriot este una dintre cele mai eficiente arme antiaeriene. Fără el, Ucraina ar avea dificultăţi majore în a se apăra de bombardamentele continue ale Moscovei, comentează BBC.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteți de acord ca impozitul pe locuințe să fie calculat după valoarea de piață? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰