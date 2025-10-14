Sprijinul militar acordat de țările europene Ucrainei a scăzut semnificativ în timpul verii, potrivit unui raport publicat de Kiel Institute din Germania, transmite AP, citat de Agerpres. În iulie și august, Europa a alocat un total de 3,3 miliarde de euro pentru ajutor militar, cu 57% mai puțin față de media primelor șase luni ale anului. În timp ce asistența umanitară și financiară a rămas stabilă, experții avertizează că ritmul actual al sprijinului militar ar putea afecta capacitatea Ucrainei de a-și menține apărarea.

Ajutorul militar european pentru Ucraina, la cel mai scăzut nivel din 2023. Cine sunt principalii donatori - Profimedia

Europa a alocat în iulie şi august în total 3,3 miliarde de euro ajutor militar, adică o medie lunară de 1,65 de miliarde. Această medie este în scădere cu 57% în raport cu cea din lunile cuprinse între ianuarie şi iunie, de 3,85 de miliarde. Datorită unei importante donaţii a Canadei, la sfârşitul lui august, scăderea totală se limitează la 43%.

"Europa îşi reduce sprijinul său militar general. Ceea ce va fi de acum crucial este modul în care cifrele vor evolua toamna aceasta", a subliniat Christoph Trebesch, director pentru cercetare la Kiel Institute şi responsabil al programului "Ukraine Support Tracker" al acestui centru.

Ajutorul militar, direcționat printr-un fond NATO administrat de SUA

Articolul continuă după reclamă

Majoritatea ajutorului militar din timpul verii a fost livrată prin iniţiativa NATO denumită PURL, un fond multinaţional administrat de SUA ce permite ţărilor europene să finanţeze transferurile de arme americane către Ucraina, iar Kievului îi permite să evite să aştepte prea mult livrările de arme.

La sfârşitul lui august, opt ţări ai alianţei au participat la această iniţiativă cu o sumă totală de 1,9 miliarde de euro: Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Ţările de Jos, Norvegia şi Suedia.

Europenii au dat sau alocat Ucrainei 83 de miliarde de euro în total ajutor militar între februarie 2022, când a început războiul declanşat de Rusia, şi sfârşitul lui august 2025, comparativ cu 64,6 de miliarde ale SUA.

Europa, principalul furnizor de sprijin militar pentru Kiev

Acestea din urmă erau principalul furnizor de ajutor pentru Ucraina înainte de întoarcerea la Casa Albă, pe 20 ianuarie, a lui Donald Trump, care nu a mai urmat strategia lui Joe Biden de sprijinire a Ucrainei.

Însă până acum europenii preluaseră conducerea: cumulul ajutorului lor militar îl depăşise pe cel al SUA primăvara aceasta, pentru prima dată din iunie 2022.

Spre deosebire de ajutorul militar, ajutorul financiar şi umanitar a rămas stabil în raport cu primul semestru al lui 2025 - el a fost de 7,5 miliarde de euro -, şi aceasta în pofida absenţei unei noi contribuţii americane.

"Acum este crucial ca această stabilitate să se extindă de asemenea la sprijinul militar, Ucraina depinde de el pentru a-şi menţine apărarea la sol", subliniază Christoph Trebesch.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu modificările aduse legii RCA? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰