Alertă de atac cibertenic în Polonia: un mare oraș putea să rămănă fără apă
Un atac cibernetic de amploare a fost dejucat miercuri în Polonia. Alimentarea cu apă în unul dintre cele mai mari orașe ar fi putut fi complet oprită, au transmis autoritățile poloneze, citate de Reuters.
Vicepremierull Krzysztof Gawkowski a declarat pentru portalul Onet că atacul a fost detectat la timp și neutralizat. "În momentul în care atacul a început, serviciile noastre au aflat și am oprit totul. Am reușit să prevenim atacul", a spus Gawkowski.
Tânăr ucrainean reținut pentru acte de sabotaj
El a mai precizat că Polonia reușește să respingă 99% dintre atacurile cibernetice. Anul trecut, guvernul a anunțat investiții de peste 3 miliarde de zloți (aproximativ 800 milioane de dolari) pentru întărirea securității informatice, după ce agenția națională de presă PAP a fost vizată de un atac atribuit Rusiei.
Polonia a avertizat că poziția sa de hub pentru ajutorul internațional destinat Ucrainei o transformă într-o țintă pentru atacuri cibernetice și acte de sabotaj din partea Rusiei. Vicepremierul Gawkowski a declarat anterior că țara sa este "principala țintă" a Rusiei în rândul țărilor NATO.
Miercuri, premierul Donald Tusk a anunțat că un tânăr ucrainean a fost reținut pentru acte de sabotaj în favoarea serviciilor de informații străine, inclusiv graffiti cu mesaje jignitoare la adresa polonezilor. Tusk a avertizat că Rusia încearcă să semene neîncredere între Varșovia și Kiev.
Potrivit agenției PAP, tânărul, în vârstă de 17 ani, a profanat un monument dedicat polonezilor uciși de naționaliști ucraineni în timpul celui de-al Doilea Război Mondial. El a fost acuzat de participarea la un grup infracțional organizat, care avea ca scop comiterea de infracțiuni împotriva Poloniei.Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰