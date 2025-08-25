Autoritățile americane au confirmat primul caz uman de infestare cu parazitul screwworm din Lumea Nouă pe teritoriul Statelor Unite. Pacientul se întorsese recent dintr-o călătorie în El Salvador, iar cazul a fost confirmat de către Centrul pentru Controlul Bolilor din Maryland.

Alertă medicală în SUA: primul caz uman de parazit care mănâncă țesuturile, confirmat de medici

Parazitul - larva unei muște numite științific cochliomyia hominivorax - este cunoscut pentru efectele devastatoare asupra vitelor din America Centrală și Mexic. Larvele primesc numele de "screwworm" din cauza gurii ascuțite cu care sapă în carnea animalelor gazdă, într-o mișcare similară cu cea a unui șurub, conform NBC News.

Deși infecțiile la om pot fi fatale, acestea sunt rare și majoritatea cazurilor se pot trata. Riscul pentru sănătatea publică din SUA rămâne foarte scăzut, potrivit autorităților.

Parazitul a migrat recent spre nord din America Centrală, ajungând în iulie în statul mexican Veracruz, la doar 600 de kilometri de granița cu Texas. Această apropiere a determinat autoritățile să ia măsuri drastice, inclusiv închiderea comerțului transfrontalier cu bovine.

Texas, cu o industrie agricolă evaluată la 867 miliarde de dolari și 2 milioane de locuri de muncă, ar putea pierde cel puțin 1,8 miliarde de dolari în cazul unei epidemii, estimează Departamentul Agriculturii, potrivit Mediafax.

Planul de combatere include reproducerea în masă a miliarde de muște masculine sterilizate, care vor fi aruncate din aer peste sudul Texasului și Mexic. Tehnica, folosită cu succes în anii '60, se bazează pe împerecherea masculilor sterili cu femelele - ouăle nu eclozează, iar populația parazitului scade treptat până la dispariție.

Inițial planificat să devină operațional în 2-3 ani, programul ar putea fi accelerat din cauza urgentei situației.

