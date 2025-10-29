Alertă pentru părinţi, în SUA. Ace de cusut descoperite în bomboane, cu câteva zile înainte de Halloween

O oarecare psihoză se instalează în Texas cu câteva zile înainte de Halloween, după ce pe 15 octombrie, poliţia a fost alertată de mai mulţi părinţi care au declarat că au găsit ace de cusut în bomboanele pe care le-au dat copiilor lor. Cazurile aveau ceva în comun. Toţi fuseseră prezenţi la Homecoming Parade din Santa Fe, o paradă anuală care are loc în centrul oraşului şi este dedicată elevilor de liceu, relatează Le Figaro.

„Agenţii SFPD s-au deplasat la cel puţin trei locuinţe diferite din oraş şi au confirmat prezenţa acelor de cusut în bomboanele distribuite în timpul paradei. Departamentul a primit, de asemenea, apeluri de la alţi părinţi din oraş care au declarat că au găsit ace în bomboane”, a confirmat departamentul de poliţie din Santa Fe a doua zi după eveniment.

Nu au fost raportate victime, dar a fost deschisă o anchetă. Părinţii sunt invitaţi să fie cât mai vigilenţi. Majoritatea dintre ei cred că este vorba de un act deliberat, într-o ţară în care Halloween-ul este un eveniment de neocolit.

„Orice persoană care descoperă articole suspecte sau bomboane alterate este rugată să contacteze linia non-urgenţe a poliţiei din Santa Fe la numărul 409-925-2000”, au transmis autorităţile, potrivit News.

Food and Drug Administration (FDA) sfătuieşte părinţii să „le spună copiilor să nu accepte – şi mai ales să nu mănânce – nimic care nu este ambalat comercial. Verificaţi dulciurile ambalate comercial pentru a detecta semne de alterare, cum ar fi aspectul sau decolorarea neobişnuită, găuri mici sau rupturi în ambalaje. Aruncaţi tot ce pare suspect”, a transmis FDA.

