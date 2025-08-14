Mare, soare şi all inclusive. Cele trei mari atracţii ale litoralului din Turcia rămân valabile şi în anii următori. În exclusivitate pentru Observator, ambasadorul Ankarei în România a explicat că hotelurile din ţara lui nu vor renunţa la sistemul cu mese gratuite.

Vestea că hotelurile din Turcia ar putea renunţa la regimul de tip all-inclusive i-a bulversat pe mulţi români. Contactat de Observator, ambasadorul turc la Bucureşti a explicat că nu se pune problema unei astfel de decizii.

"Informațiile sunt complet greșite, sistemul all-inclusive și alte practici privind servirea mic-dejunului tradiţional turcesc vor continua ca şi până acum. La baza unei astfel de dezinformări a stat un articol apărut pe un canal de ştiri din Turcia, care a făcut o mică ştire despre o posibilă schimbare a acestor servicii, dar care nu corespunde realităţii. Sunt informaţii complet greşite, aşa că toate serviciile turistice vor rămâne la fel, deci nu va exista nicio schimbare, totul va rămâne la fel", Özgür Kıvanç Altan, ambasadorul Turciei în România.

La baza informaţiei a stat raportul Fundaţiei pentru Prevenirea Risipei Alimentare. 23 de milioane de tone de alimente sunt aruncate anual în Turcia, în special de către hotelieri. Mesele bogate sunt însă unul dintre motivele pentru care ţara a fost vizitată anul trecut de peste 60 de milioane de turişti.

"Sejururile de tip all-inclusive sunt principala atracţie a litoralului din Turcia. Clienţii beneficiază de trei mese pe zi, plus gratuitate la băuturile răcoritoare şi alcoolice locale, în timp ce sunt cazaţi la hoteluri de cinci stele. Astfel, vizitatorii nu mai trebuie să îşi planifice fiecare masă şi au şi avantajul că ştiu de la începutul concediului costurile pentru mâncare", spune Mădălina Chiţac, reporter Observator.

Pentru a opri risipa alimentară, Consiliul Prezidențial pentru Politici Agricole și Alimentare va face mai multe propuneri în următoarele luni. Una dintre ele va fi limitarea anumitor alimente oferite gratis în restaurante, cum ar fi pâinea.

"Sunt nişte propuneri menite să combată risipa alimentară. Nu să combată all inclusive-ul. N-o să fie o problemă cu mâncarea, ci cu risipa, cu ce se aruncă", susţine Daniel Lăcustă, reprezentant agenţie de turism.

"Sistemul all-inclusive a fost un mare punct de atracţie, în special pentru familii şi pentru cei care doreau să îşi planifice bugetul de vacanţă în avans. Trecerea la un sistem a la carte ar putea schimba acest profil al turiştilor către turişti cu venituri mai mari, în căutare de aventură şi deschişi la experienţe locale. În loc să se renunțe complet la sistemul all-inclusive, modelele hibride care combină avantajele ambelor sisteme ar putea fi o soluţie mai durabilă", spune Ydogan Cetin, manager hotel.

Turcia este una dintre destinaţiile favorite şi pentru turiştii din ţara noastră. În 2024, aproape 1,2 milioane de români şi-au făcut acolo vacanţele.

