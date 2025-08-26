Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Amenda primită de ministrul turc al Transporturilor după ce a condus cu 225 km/h. S-a dat singur de gol

Ministrul turc al transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a primit o amendă stânjenitoare pentru depăşirea vitezei, după ce el însuşi s-a dat de gol că a condus cu viteza de 225 km/h pe o autostradă din centrul ţării, relatează AFP, citată de news.ro.

de Redactia Observator

la 26.08.2025 , 15:33
Amenda primită de ministrul turc al Transporturilor după ce a condus cu 225 km/h. S-a dat singur de gol - Amenda primită de ministrul turc al Transporturilor după ce a condus cu 225 km/h. S-a dat singur de gol - Profimedia

Într-un videoclip postat duminică seara pe contul său X, Abdulkadir Uraloglu apare la volanul unui Audi puternic, al cărui vitezometru urcă până la 225 km/h, pe un tronson cu limita de viteză de 140 km/h.

Ministrul, criticat de turci la propria postare

Ironia sorţii, postarea pe X se încheie cu hashtagul #TurciaAccelerează, pe care ministrul îl foloseşte în mod regulat pentru a lăuda noile infrastructuri ale ţării.

Articolul continuă după reclamă

După ce a fost apostrofat de internauţi, ministrul a răspuns câteva ore mai târziu pe X la propriul său videoclip, afirmând că a depăşit limita de viteză "fără să-şi dea seama", dorind "să verifice starea actuală a autostrăzii Ankara-Nigde".

Abdulkadir Uraloglu a ataşat la mesajul său o fotografie a amenzii de 9.267 lire turceşti (194 euro) care i-a fost aplicată, promiţând că va fi "mult mai prudent în viitor".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

turcia autostrada ministru amenda
Înapoi la Homepage
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Mesajul tranșant pe care Ella Vișan l-a transmis după imaginile de aseară cu ispita Teo. "Nu vă lăsați păcăliți"
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Ce a găsit, de fapt, Reghecampf în Sudan: milioane de copii înfometați. ”Sunt piele și os”
Comentarii


Întrebarea zilei
Schimbaţi destinaţia de vacanţă din cauza căldurii?
Observator » Ştiri externe » Amenda primită de ministrul turc al Transporturilor după ce a condus cu 225 km/h. S-a dat singur de gol