Ministrul turc al transporturilor, Abdulkadir Uraloglu, a primit o amendă stânjenitoare pentru depăşirea vitezei, după ce el însuşi s-a dat de gol că a condus cu viteza de 225 km/h pe o autostradă din centrul ţării, relatează AFP, citată de news.ro.

Într-un videoclip postat duminică seara pe contul său X, Abdulkadir Uraloglu apare la volanul unui Audi puternic, al cărui vitezometru urcă până la 225 km/h, pe un tronson cu limita de viteză de 140 km/h.

Ministrul, criticat de turci la propria postare

Ironia sorţii, postarea pe X se încheie cu hashtagul #TurciaAccelerează, pe care ministrul îl foloseşte în mod regulat pentru a lăuda noile infrastructuri ale ţării.

După ce a fost apostrofat de internauţi, ministrul a răspuns câteva ore mai târziu pe X la propriul său videoclip, afirmând că a depăşit limita de viteză "fără să-şi dea seama", dorind "să verifice starea actuală a autostrăzii Ankara-Nigde".

Abdulkadir Uraloglu a ataşat la mesajul său o fotografie a amenzii de 9.267 lire turceşti (194 euro) care i-a fost aplicată, promiţând că va fi "mult mai prudent în viitor".

