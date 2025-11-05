America i-a dat o lovitură lui Trump, dar democrații nu trebuie să fie prea euforici după victorie. Analiză

America i-a dat marți o lovitură dură lui Donald Trump. Democrații au obținut victorii importante la alegerile locale, dar ar face bine să nu interpreteze greșit rezultatele, avertizează o analiză The Guardian, care a interpretat urmările scrutinului în peisajul politic american.

Nu doar victoria clară a socialistului democrat Zohran Mamdani în fața lui Andrew Cuomo, susținut de Trump, în cursa pentru funcția de primar al orașului New York, cea mai mare metropolă americană, ci şi câștigarea alegerilor pentru funcția de guvernator în Virginia și New Jersey le-a oferit democraților o seară peste așteptările lor, explică The Guardian.

Democratele Mikie Sherrill și Abigail Spanberger au câștigat detașat cursa pentru statele New Jersey și Virginia, depășind cu mult scorul obținut cu un an în urmăde Kamala Harris în fața lui Trump. Este pentru prima dată din 1961 când democrații câștigă trei mandate consecutive de guvernator în New Jersey. Iar veștile bune pentru ei nu s-au oprit aici. California a votat pentru redesenarea circumscripțiilor electorale, ca răspuns la măsuri similare ale lui Trump în statele republicane, înaintea luptei pentru Camera Reprezentanților de anul viitor.

Democrații și-au păstrat trei poziții-cheie în Curtea Supremă din Pennsylvania. Iar în legislatura statului Virginia, au reușit să câștige 13 locuri suplimentare în Camera Reprezentanților, cea mai mare majoritate din ultimele patru decenii. "A fost un adevărat cutremur electoral în Virginia în această seară", a declarat Heather Williams, președinta Comitetului Democrat pentru Campanii Legislative.

Articolul continuă după reclamă

Referendum împotriva lui Trump

Rezultatele sunt văzute, în parte, și ca un referendum împotriva lui Trump, al cărui nivel de popularitate nu a fost niciodată mai mic ca acum. Ieșirile sale autoritaritare sunt privite tot mai mult ca semne de slăbiciune, nu de forță. De la raidurile poliției de imigrare ICE și impunerea tarifelor vamale, până la sala de bal de 300 de milioane de dolari de la Casa Albă, Trump a devenit profund nepopular și în al doilea mandat. Aceste rezultate arată că la întrebarea "O duceți mai bine decât acum un an?" alegătorii au răspuns clar: "Nu".

Alegerile locale de marți au demonstrat, de asemenea, că atunci când Trump nu este pe buletinul de vot, dar politicile sale da, alegătorii nu ies la vot pentru el. De exemplu, candidata republicană la funcția de guvernator în Virginia, Winsome Earle-Sears, a încercat să imite atacurile lui Trump asupra adversarei sale Abigail Spanberger, dar a aflat pe propria piele că strategia de a-l imita pe actualul președinte nu funcționează.

Pentru democrați, această zi va fi amintită ca momentul în care "au reintrat în joc". A fost un an extrem de dificil pentru un partid fără lider, care s-a chinuit să țină piept unui politician ce răstoarnă constant tabla de șah. Moralul democraților era la pământ. Partidul a fost, practic, absent din peisajul politic.

Însă, dacă pierderea alegerilor este gravă, interpretarea greșită a rezultatelor poate fi și mai dăunătoare. Când democrații au pierdut la limită Camera Reprezentanților în 2022, dar au obținut rezultate peste așteptări, au crezut că totul este în regulă. L-au lăsat pe Joe Biden să candideze pentru un al doilea mandat și au plătit prețul pentru asta.

De ce nu trebuie democraţii să interpreteze greşit victoria

Democrații nu trebuie să supraevalueze victoriile de marți. Partidul aflat în opoziție este, de regulă, mai mobilizat. Trump a pierdut New Jersey și Virginia de trei ori. La New York, Mamdani nu putea avea un adversar mai ușor de învins decât Cuomo, un politician afectat de scandaluri. În Virginia, Earle-Sears nu s-a comparat nici pe departe cu Glenn Youngkin, un republican care, în urmă cu patru ani, a reușit să se distanţeze de Trump fără să-l provoace.

Deși democrații au avut în acest an rezultate bune în alegerile din afara ciclului electoral obișnuit, imaginea partidului rămâne afectată. În iulie, rata de aprobare a atins cel mai scăzut nivel din ultimele trei decenii. Săptămâna trecută, un sondaj realizat de Washington Post, ABC News și Ipsos a arătat că 68% dintre americani cred că democrații sunt "deconectați de la realitate", peste procentul de 63% care au aceeași percepție despre Trump.

Sunt în continuare mesaje mixte pentru un partid care caută să iasă din izolare. The Guardian se întrebă dacă alegerile din 2024 au fost un moment de cotitură ce impune o reinventare totală a partidului sau doar o înfrângere la limită a unui candidat nu foarte puternic, care și-a făcut campanie doar 107 zile? Trebuie democrații să reinventeze roata sau doar să o umfle?

Deși carismaticul Zohran Mamdani a reușit să-i electrizeze pe tinerii progresiști și a devenit primul primar musulman al New Yorkului, oferind stângii americane una dintre cele mai mari victorii din ultimii ani, în New Jersey și Virginia, victoria le-a aparținut centristelor Mikie Sherrill și Abigail Spanberger, două democrate moderate și prudente, cu experiență în securitate națională.

Atât progresiștii, cât și centriștii din partid au argumente pentru a susține că au găsit soluția împotriva trumpismului, dar într-o țară mare și diversă, cu 50 de state și 340 de milioane de oameni, realitatea este mai degrabă mixtă. Deși zicala că politica se face la nivel local a fost zdruncinată în ultimii ani, nu a dispărut complet.

Partidul Democrat rămâne un amestec viu de comunități și viziuni diferite, în contrast cu ideologia rigidă, dominată de o singură voce, a cultului Trump. Ce îi unește pe democrați înaintea alegerilor de anul viitor este dorința de a avea lideri bătaioși, nu pasivi, și concentrarea pe criza nivelului de trai, în timp ce președintele afișează lux și putere.

Întrebată dacă noua imagine a Partidului Democrat este Mamdani sau Spanberger, o altă vedetă a partidului, Alexandria Ocasio-Cortez, a declarat că "nu cred că partidul nostru are nevoie de o singură față. Țara noastră nu are o singură față. E vorba despre toți, ca echipă, și toți înțelegem misiunea".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ați face armata voluntară pentru 6.000 de euro? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰