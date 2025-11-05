Zohran Mamdani, primul primar musulman al New Yorkului. Un socialist nou venit în politică

Zohran Mamdani, socialistul democratic în vârstă de 34 de ani, al cărui interes pentru problemele clasei muncitoare şi carisma personală au propulsat o campanie electorală iniţial considerată fără şanse în centrul atenţiei naţionale, va câştiga alegerile generale pentru primarul oraşului New York, potrivit proiecţiilor CNN Decision Desk.

Mamdani l-a învins pentru a doua oară pe fostul guvernator al New York-ului, Andrew Cuomo, spulberând speranţele acestuia de a reveni în politică după ce a pierdut în faţa lui Mamdani în primarele democratice din iunie. La alegerile generale a candidat şi republicanul Curtis Sliwa, care a rămas în campania pentru primărie în ciuda presiunilor din partea aliaţilor lui Cuomo, care doreau să consolideze opoziţia faţă de Mamdani.

Victorie pentru aripa progresistă a Partidului Democrat

Victoria lui Mamdani marchează o victorie pentru aripa progresistă a Partidului Democrat într-un moment în care democraţii naţionali sunt divizaţi cu privire la modul de a-l contracara pe preşedintele Donald Trump, el însuşi originar din New York, care l-a ridiculizat pe Mamdani ca fiind ”comunist” şi a sugerat că acesta ar ”prelua controlul” asupra oraşului dacă ar fi ales.

Este probabil ca acest lucru să aibă ecouri mult dincolo de New York City, ridicând atât profilul, cât şi platforma lui Mamdani, inclusiv propunerile sale de a îngheţa chiria pentru newyorkezii care locuiesc în apartamente cu chirie stabilizată, de a face autobuzele publice gratuite şi de a oferi îngrijire universală a copiilor prin creşterea impozitelor pentru cei bogaţi.

Victoria lui Mamdani încununează ascensiunea fulminantă a unui deputat cu trei mandate, care şi-a lansat candidatura la primărie acum un an, în anonimat, promiţând să facă unul dintre cele mai scumpe oraşe din ţară accesibil pentru clasa muncitoare.

Mamdani va intra în istorie ca primul primar musulman al oraşului New York, primul sud-asiatic care ocupă această funcţie şi unul dintre cei mai tineri primari aleşi în epoca modernă.

Cine este Zohran Mamdani

Mamdani este un deputat american aflat la al treilea mandat, care a intrat în cursa pentru funcția de primar ca unul dintre candidații considerați fără mari șanse, scrie CNN. Născut în Uganda și crescut inițial în Cape Town, Africa de Sud, Mamdani s-a mutat la New York când avea 7 ani. A urmat prestigiosul liceu Bronx High School of Science și a absolvit cu o diplomă de licență în arte la Bowdoin College. Este fiul lui Mahmood Mamdani, profesor la Universitatea Columbia, și al Mirei Nair, o regizoare indiană cunoscută pentru filme precum „Mississippi Masala” și „Monsoon Wedding.”

Înainte de a deveni deputat, Mamdani a fost consilier în domeniul locuințelor și un rapper autodeclarat de categorie C, care se prezenta sub numele „Mr. Cardamom.” Cariera sa muzicală de scurtă durată a fost adesea pusă în prim-plan în reclamele negative ale adversarilor săi.

Andrew Epstein, un membru al echipei sale de campanie, a remarcat însă că experiența lui Mamdani ca rapper l-a ajutat indirect în campanie. „Un atu incredibil pentru oricine candidează la o funcție publică este curajul de a înfrunta rușinea și de a depăși acea înclinație naturală pe care mulți dintre noi o avem de a nu ne prezenta în fața străinilor sau de a nu face lucruri stânjenitoare în public,” a declarat Epstein pentru CNN.

Mamdani a derulat o campanie digitală inovatoare, vorbind în mai multe limbi și conectându-se cu susținătorii printr-un mesaj centrat pe accesibilitate. În timpul campaniei, Mamdani, care vorbește nativ urdu, a lansat videoclipuri de campanie în bengaleză, spaniolă și arabă.

