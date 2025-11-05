Americancă, păcălită de un român cu care credea că e într-o relaţie. I-a virat 283.000 $ de-a lungul a 3 ani

O femeie din Statele Unite a fost păcălită de un român cu care avea o relație online și i-a trimis peste 280.000 de dolari, potrivit Mediafax. Ancheta polițiștilor din Sălaj arată că bărbatul i-ar fi făcut promisiuni false și ar fi falsificat documente bancare pentru a-i câștiga încrederea.

Potrivit IGPR, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sălaj, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău, au făcut o percheziție domiciliară într-un dosar penal pentru înșelăciune în formă continuată și falsul în înscrisuri sub semnătură privată.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2021-2024, un bărbat ar fi indus în eroare o femeie din Statele Unite ale Americii, cu care ar fi avut o relație.

O relație falsă şi o pierdere de peste 280.000 de dolari

Acesta i-ar fi prezentat mai multe informații false și i-ar fi făcut diverse promisiuni, determinând-o să îi transfere, prin intermediul mai multor operațiuni bancare, sume de bani ce ar fi însumat peste 283.000 de dolari americani.

Totodată, bărbatul ar fi falsificat mai multe extrase de cont bancar, în scopul susținerii afirmațiilor mincinoase.

În urma percheziției, au fost ridicate mai multe înscrisuri și obiecte utile cauzei.

Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraților pentru dispunerea măsurilor legale care se impun.

