O analiză amplă realizată de Financial Times conturează una dintre cele mai tensionate și controversate campanii electorale din Europa ultimilor ani, în contextul alegerilor parlamentare decisive din Ungaria. Cu Viktor Orbán confruntându-se cu o opoziție condusă de Péter Magyar, scrutinul este marcat de acuzații de ingerință externă, teorii ale conspirației, presiuni geopolitice și temeri privind corectitudinea procesului electoral. Miza depășește granițele Ungariei, având implicații directe pentru Uniunea Europeană, SUA, Rusia şi Ucraina.

Analiză FT: Miza alegerilor din Ungaria. Campania electorală, dominată de acuzaţii şi teorii ale conspiraţiei - Profimedia

Pentru a înțelege intensitatea acuzațiilor care au dominat campania înaintea alegerilor parlamentare decisive din Ungaria de duminică, este suficient să privim reacția lui Viktor Orbán la un presupus complot de a arunca în aer o conductă de gaze sârbo-ungară în weekendul în care s-a sărbătorit Paștele Catolic.

"Cred că Ungaria este în siguranță acum", a declarat prim-ministrul, un pionier al "democrației iliberale", după ce s-a deplasat în grabă la fața locului și a sugerat că Ucraina s-ar afla în spatele atacului dejucat.

Acuzaţii de interferențe străine în campanie

Articolul continuă după reclamă

Interferența străină a fost un motiv dominant în campania lui Orbán pentru un scrutin pe care Zselyke Csáky, de la Centrul pentru Reformă Europeană din Budapesta, l-a numit "cea mai importantă alegere din UE" nu doar din acest an, ci "de ceva timp încoace".

Având în vedere că rezultatul va avea consecințe imediate pentru Europa și nu numai, este un vot pe care Washington, Moscova, Kiev și Bruxelles îl vor câștigat fiecare.

O înfrângere pentru Orbán după 16 ani la putere ar priva conservatorii naționaliști din întreaga lume de un pionier și campion ideologic, lipsind atât Casa Albă, cât și Kremlinul de un aliat de încredere.

Pentru opozanții săi, alegerile oferă o șansă rară de a opri alunecarea îndelungată a țării spre autocrație, de a calma îngrijorările UE privind corupția și statul de drept, precum și de a elimina un obstacol major în acordarea de ajutor practic Ucrainei devastate de război.

Ei se tem, de asemenea, că ar putea folosi acuzațiile de ingerință externă ca pretext pentru a contesta un rezultat nefavorabil.

Dar, în ciuda declarațiilor lui Orbán care leagă presupusul complot privind conducta de "capacitățile ucrainene", teoria conspirației a întâmpinat probleme. Experții în securitate, citând surse din serviciile de informații maghiare, avertizaseră anterior despre o operațiune de sabotaj de tip "false flag" vizând infrastructura energetică, inclusiv conducta care face legătura cu Serbia. Autoritățile sârbe au declarat că nu există dovezi privind implicarea Ucrainei.

Péter Magyar, omul care îl înfruntă pe Orbán la alegerile de duminică, a ridiculizat complotul drept o „farsă de proastă calitate” pusă în scenă de un „guvern de operetă”.

În prezent, partidul Tisza al lui Magyar are un avans mediu de 13 puncte în sondajele independente, deși sondajele apropiate guvernului plasează partidul Fidesz al lui Orbán cu 6,5 puncte în față. Sprijinul guvernului a fost slăbit de trei ani de creștere economică aproape zero și de inflație care, la un moment dat, a fost cea mai ridicată din UE. Nemulțumirea publică crește din cauza capitalismului de cumetrie și a contractelor publice trucate în favoarea apropiaților lui Orbán, în timp ce pretențiile morale ale Fidesz au fost grav afectate de dezvăluirea unor mușamalizări ale guvernului în două scandaluri de pedofilie.

Reacții internaționale și sprijin politic

Perspectiva unei înfrângeri a lui Orban i-a neliniștit pe aliații săi din întreaga lume. La un eveniment al Conferința de Acțiune Politică Conservatoare din Budapesta de luna trecută, congresmanul republican Russ Fulcher a descris Ungaria lui Orbán drept "vârful de lance împotriva globalismului". Geert Wilders l-a numit pe Orbán "un leu pe un continent condus de oi".

În această săptămână, administrația Donald Trump a venit în sprijin lui Orban. Într-o vizită de două zile la Budapesta, vicepreședintele JD Vance a declarat că este "aici să îl ajute în acest ciclu electoral", criticând în același timp ingerințele "cu adevărat rușinoase" din partea Bruxelles-ului.

Vance a lăudat "cooperarea morală" dintre America lui Trump și Ungaria lui Orbán în "apărarea civilizației occidentale". În timpul unui miting electoral, Vance l-a sunat pe Trump și a apropiat telefonul de microfon.

"Sunt un mare fan al lui Viktor. Sunt alături de el până la capăt, SUA sunt alături de el până la capăt", le-a spus Trump participanților.

O înfrângere a lui Orbán ar elimina și un guvern prietenos cu Beijing și aproape servil față de Vladimir Putin.

"În orice chestiune în care pot fi de ajutor, sunt la dispoziția dumneavoastră", i-ar fi spus Orbán lui Putin într-o convorbire telefonică din octombrie, oferindu-se să fie un "șoarece" care ajută "leul" Rusiei, potrivit unei stenograme scurse în presă.

Ministrul de externe Péter Szijjártó a părut să admită că a informat oficiali ruși despre discuții confidențiale privind sancțiunile cu partenerii din UE.

Relaţii tensionate cu Ucraina

Ucraina este vecinul care ar resimți cel mai imediat impactul unei schimbări de guvern la Budapesta.

Relațiile dintre cele două țări au fost tensionate de disputele privind drepturile minorității maghiare din vestul Ucrainei, livrările de energie din Rusia și poziția pro-Kremlin a lui Orbán.

În campaniile anterioare, Orbán a alimentat temerile privind ingerința externă atacându-l pe filantropul liberal George Soros, imigranții ilegali și pe președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen.

Acum, președintele ucrainean Volodimir Zelenski este prezentat drept amenințarea la adresa Ungariei, chipul său fiind afișat pe panouri Fidesz în toată țara.

Mai concret, Orbán a blocat plata unui împrumut UE de 90 de miliarde de euro către Kiev, pe care îl aprobase în decembrie. Ucraina ar putea fi nevoită în câteva săptămâni să ia măsuri drastice pentru a-și susține apărarea, inclusiv tipărirea de bani, dacă fondurile rămân blocate și guvernele europene nu pot interveni cu împrumuturi mai mici.

Cancelarul german Friedrich Merz a numit veto-ul "un act grav de lipsă de loialitate în cadrul Uniunii Europene", iar președintele Consiliului European António Costa a spus că încalcă principiul "cooperării sincere" care leagă toate statele membre ale UE.

Premierul ungar a sugerat că ar putea ridica veto-ul dacă livrările către UE printr-o conductă rusească vor fi reluate. Dar Dániel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană din Berlin, avertizează că nu trebuie presupus că un Orbán reales ar fi dispus la compromis, mai ales dacă ar depinde de partidul de extremă dreapta Our Homeland pentru majoritate.

"Orbán nu s-a moderat niciodată, ci s-a radicalizat după fiecare victorie electorală”, spune Dániel Hegedüs. Dacă va câștiga într-un scrutin corect, "concluzia" lui Orbán va fi că mobilizarea anti-Ucraina a dat rezultate, adaugă Hegedüs.

Liderii UE speră discret într-o victorie clară a lui Magyar și a partidului Tisza. Patriot conservator și fost membru al elitei guvernamentale, Magyar nu este un federalist european, spun analiștii. Dar el a promis să restabilească cooperarea cu instituțiile UE, nu în ultimul rând pentru a convinge Bruxelles-ul să deblocheze aproape 20 de miliarde de euro destinate Ungariei, înghețate din cauza problemelor legate de statul de drept.

El se opune aderării accelerate a Ucrainei la UE, dar Bruxelles-ul speră că va ridica blocajul impus de Orbán asupra începerii negocierilor.

Riscuri pentru Uniunea Europeană

Un al cincilea mandat consecutiv pentru prim-ministru, pe de altă parte, ar amplifica temerile privind obstrucționarea politicii externe a UE și a negocierilor privind următorul buget pe șapte ani al UE, ceea ce ar permite Budapestei să țină blocul "ostatic".

În astfel de circumstanțe, UE ar avea puține opțiuni, deoarece nu dispune de instrumente juridice eficiente pentru a inversa o alunecare spre autocrație. Sancțiunea supremă - retragerea dreptului de vot al unui stat membru - necesită sprijinul unanim al celorlalte 26 de state, lucru improbabil având în vedere că aliații lui Orbán sunt la putere în Slovacia, Cehia și Italia.

Miza reală a acestor alegeri, spune Dániel Hegedüs, director adjunct al Institutului pentru Politică Europeană din Berlin, este dacă ele vor rămâne rezonabil de libere și democratice sau dacă Orbán va folosi măsuri autoritare pentru a putea rămâne la putere.

"Acest lucru ar putea transforma competiția în prima alegere trucată din UE, ceea ce ar reprezenta o provocare extraordinară pentru integritatea democratică a Uniunii Europene și pentru procesele sale decizionale", a spus Dániel Hegedüs.

Mobilizarea alegătorilor și acuzații de fraudă

Surse din Fidesz spun că partidul are o bază solidă de 1,5 milioane de alegători fideli și poate convinge încă câteva sute de mii să rămână de partea sa la urne. Dar ar trebui să "mobilizeze" încă 500.000 de alegători inactivi sau dezangajați pentru a câștiga.

Primari, organizații non-profit locale, activiști ai opoziției și reprezentanți ai marii comunități rome din țară au avertizat că cumpărarea de voturi este deja în desfășurare, milioane de euro fiind distribuite în toată țara pentru a favoriza Fidesz în ziua alegerilor, deși astfel de acuzații sunt notoriu dificil de dovedit.

"Acest lucru poate decide alegerile", a spus Antal Máté, primar din partea opoziției în Nyírbátor, în estul Ungariei, unde cumpărarea voturilor într-o mare mahala romă - una dintre sutele din țară - ar fi ajutat candidatul Fidesz să obțină un scor extraordinar de 83% în urmă cu patru ani.

"Dacă petreci o zi întreagă de vot într-un loc ca acela, vezi oameni votând într-un mod organizat", a mai spus Máté.

Observatorii internaționali au descris ultimele trei alegeri generale ca fiind libere, dar incorecte, deși criticii spun că unele nereguli nu au fost documentate.

În primul său mandat după 2010, Orbán a folosit o majoritate de două treimi în parlament pentru a modifica sistemul de vot și a redesena circumscripțiile în favoarea partidului său Fidesz.

Aceste schimbări i-au asigurat o a doua super-majoritate în 2014. Experții electorali spun că, de această dată, Tisza ar avea nevoie de un avans de 5 până la 7 puncte procentuale doar pentru a obține o majoritate funcțională în parlament.

Orbán a înclinat, de asemenea, alegerile în favoarea sa prin întărirea controlului asupra mass-media, limitarea accesului opoziției la publicitate și utilizarea resurselor guvernamentale pentru campanie electorală.

Guvernul cheltuie masiv pentru alegătorii-țintă, oferind beneficii suplimentare pensionarilor și bonusuri echivalente cu șase luni de salariu pentru polițiști și militari. Cadourile pre-electorale vor costa în total 2,2% din PIB.

Astfel de măsuri fac parte din strategia consacrată a prim-ministrului ungar. Dar ceea ce este nou în campanie este caracterul extravagant al acuzațiilor guvernului privind ingerințele externe, în special în ceea ce privește Ucraina.

Unii experți în informații se tem că țara cea mai probabilă să intervină în cursă este Rusia, dar în centrul afirmațiilor lui Orbán se află Kievul și Bruxelles-ul.

Declarații controversate și dezinformare

Vineri, prim-ministrul ungar a susținut că adversarii săi "vor face tot posibilul pentru a prelua puterea”, acuzându-i că "colaborează cu servicii secrete străine".

"Este ceva atât de departe de realitate încât este greu de demontat", spune Péter Krekó de la Political Capital, o organizație de cercetare din Budapesta. El compară campania cu "un episod foarte sumbru din Black Mirror".

Anul acesta, autoritățile ungare au susținut că peste o duzină de școli au primit amenințări cu bombă scrise în ucraineană, acuzații difuzate de presa pro-guvernamentală. Nu au fost găsite bombe și nu a fost detectată nicio dovadă a unei amenințări reale.

Luna trecută, poliția antiteroristă ungară a interceptat o dubă care transporta numerar și aur de la o bancă austriacă la una ucraineană. Oficialii ungari au sugerat că banii ar fi fost destinați unor scopuri nelegitime. Au fost confiscați și a fost deschisă o anchetă pentru spălare de bani. Cele două bănci au declarat că era o operațiune de lichiditate de rutină, afirmație susținută de Banca Centrală Europeană.

Incidentul "dubei cu aur" pare să-l fi provocat pe Volodymyr Zelenskyy să facă o declarație care a sunat ca o amenințare fizică la adresa liderului ungar. Făcând aluzie la Orbán, președintele ucrainean a spus că "va da adresa acestei persoane forțelor noastre armate".

Izbucnirea sa a încântat campania Fidesz. "Domnul Zelensky este unul dintre cei mai mari susținători ai lui Orbán. Chiar a făcut mult pentru a-l ajuta să fie reales", spune un consilier de campanie, care susține că sondajele online ar putea subestima sprijinul pentru Orbán.

Operațiuni de denigrare a opoziției

Guvernul a făcut, de asemenea, tot posibilul să-l denigreze pe Péter Magyar și partidul său, planuri care s-au întors spectaculos împotriva lui Orban când au fost dezvăluite de avertizori din forțele de ordine.

Bence Szabó, un căpitan de poliție implicat în investigarea abuzurilor sexuale asupra copiilor, a declarat pentru publicația de investigații Direkt36 că unitatea sa a fost implicată într-o aparentă operațiune a serviciilor secrete pentru a submina Tisza.

Poliția a descins în locuințele a doi specialiști IT care lucraseră anterior pentru partid, sub pretext fals de deținere de imagini cu abuzuri asupra copiilor. Agenția maghiară de contrainformații a susținut ulterior că a fost o intervenție împotriva unei presupuse operațiuni de influență ucrainene. Afirmația nu a fost niciodată dovedită.

"Ceea ce a fost dezvăluit... depășește orice limită. Este echivalent cu o tentativă de lovitură de stat împotriva Ungariei", a spus Péter Magyar.

Adversari anonimi au amenințat că vor publica o înregistrare video secretă cu Péter Magyar întreținând relații sexuale cu prietena sa după o petrecere într-un apartament închiriat unde alți invitați aveau droguri ilegale. Magyar a recunoscut că a fost atras într-o "capcană sexuală", dar a negat consumul de droguri. A furnizat probe de păr și urină unei clinici austriece și a publicat rezultatele care arată că era curat.

Limitele schimbării politice

Până în prezent, Magyar pare să aibă o rezistență remarcabilă la scandaluri, ceea ce îl face cel mai redutabil adversar al lui Orbán din ultimii ani. El a unit majoritatea forțelor anti-guvernamentale și a construit o mișcare de bază, gestionându-și singur rețelele sociale și făcând campanie neobosit pentru a ocoli controlul lui Orbán asupra canalelor tradiționale.

Ar fi exagerat să se spună că o înfrângere a lui Orbán ar marca sfârșitul iliberalismului în Ungaria, spune Zselyke Csáky, de la Centrul pentru Reformă Europeană din Budapesta.

Fidesz a capturat atât de multe instituții ale statului, iar influența sa este susținută de atât de multe legi greu de schimbat, încât Orbán ar avea multiple modalități de a împiedica acțiunile unui nou guvern, cu excepția cazului în care Tisza obține o majoritate de două treimi pentru a modifica constituția.

Nici Magyar nu și-a consolidat încă pe deplin credibilitatea ca reformator liberal, nici pe plan intern, nici extern.

"Ungaria nu se va întoarce în Europa ca fiul risipitor. Va fi mai degrabă ca întoarcerea unui soț infidel", spune un diplomat al UE la Budapesta.

Dar liderul opoziției știe că aceasta este șansa sa de a demonstra că susținătorii au dreptate și scepticii se înșală.

Sloganul campaniei lui Péter Magyar spune totul: "Acum sau niciodată".

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Este acesta cel mai scump Paște din ultimii ani? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰