Viktor Orban admite că nu știe cine a plasat explozibilii lângă gazoductul sârbo-ungar: "Sârbii investighează"

Premierul ungar Viktor Orban recunoaşte că nu se știe cine a amplasat explozibilii descoperiți în Serbia, în apropierea graniței cu Ungaria, în contextul în care serviciile sârbe au respins indicii privind o posibilă implicare a Ucrainei, țară pe care Budapesta o menționase ca potențială responsabilă, relatează EFE, potrivit Agerpres.

Viktor Orbán admite că nu știe cine a plasat explozibilii lângă gazoductul sârbo-ungar: "Sârbii investighează" - Sursa: Profimedia

"Deocamdată nu știm cine a dorit să comită sabotajul împotriva TurkStream, sârbii investighează aceasta în prezent", a afirmat Orban într-o conferință de presă susținută în districtul Kiskundorozsma din Szeged (oraș din sudul Ungariei), situat lângă granița cu Serbia, pe unde intră conducta respectivă în țară.

Premierul ungar s-a referit la descoperirea a două pachete mari de explozibili în nordul Serbiei, lângă granița cu Ungaria, în apropierea conductei "Balkan Stream", o ramificație a conductei "TurkStream", care aprovizionează ambele țări cu gaze naturale rusești, incident despre care a informat duminică președintele sârb, Aleksandar Vucic.

Anunțul a avut un impact puternic nu doar în Ungaria, unde campania electorală pentru alegerile cruciale din 12 aprilie a intrat în linie dreaptă, ci și dincolo de granițele țării.

Inițial, guvernul ungar a vorbit despre un 'atac terorist' și, în aceeași zi, a atacat Kievul, după ce a organizat o reuniune extraordinară și urgentă a Consiliului de Apărare, în cadrul căreia s-a luat decizia desfășurării de soldați de-a lungul secțiunii ungare a conductei de gaze.

"Această tentativă de atentat terorist se înscrie perfect într-o serie de acțiuni prin care ucrainenii încearcă în mod constant să întrerupă aprovizionarea cu gaze și petrol din Rusia către Europa", a declarat ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto.

"Pretențiile Ucrainei reprezintă o amenințare mortală pentru Ungaria. Securitatea energetică a Ungariei nu este un joc", a afirmat pe rețelele de socializare și Viktor Orban, liderul din UE cel mai apropiat de Moscova.

De asemenea, Kremlinul a considerat 'foarte probabil' ca ancheta asupra cazului să indice 'urme de implicare din partea regimului de la Kiev', după cum a afirmat luni purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov.

Directorul Agenției de Securitate Militară din Serbia (VBA, contrainformațiile sârbe), Duro Jovanic, a respins categoric aceste presupuneri.

"Nu este adevărat că ucrainenii au încercat să organizeze acest sabotaj", a declarat Jovanic, citat de Radio Free Europe, dezvăluind în același timp că explozibilii găsiți - special ambalați, sigilați ermetic, alături de capsule de detonatoare - sunt de fabricație americană.

"Judecând după marcajele de pe explozibili, este fără echivoc că producătorul provine din SUA", ceea ce "nu spune nimic" despre presupusul autor al tentativei de sabotaj, a declarat Jovanic, promițând să publice rezultatele analizei criminalistice în curs de desfășurare imediat ce aceasta va fi finalizată.

La rândul său, Kievul a declarat că nu are nimic de a face cu acest incident.

"Respingem categoric încercările de a implica în mod fals Ucraina în incidentul legat de explozibilii găsiți în apropierea gazoductului TurkStream din Serbia. Ucraina nu are nicio legătură cu aceasta", a declarat duminică pe contul său de pe platforma X purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei, Gheorghi Tihii.

"Cel mai probabil este o operațiune sub steag fals a Rusiei, ca parte a unei puternice interferențe a Moscovei în alegerile din Ungaria", o suspiciune de altfel exprimată și de liderul partidului de opoziție ungar Tisza, conservatorul Peter Magyar, pe care sondajele îl indică drept favorit clar în intențiile de vot ale ungurilor.

