Donald Trump a avut parte de un mini concert live la Casa Albă. Bunul său prieten Andrea Bocelli i-a cântat una dintre celebrele sale melodii chiar în Biroul Oval. Imaginile de colecţie cu Donald Trump şi Andrea Bocelli au fost distribuite pe reţelele sociale chiar de asistenta preşedintelui american, Margo Martin. Celebrul tenor a cântat o variantă în italiană şi engleză a celebrei sale melodii "Con te partiro". Trump le-a spus apoi reporterilor că tenorul italian se va întoarce la Casa Albă pentru un concert, pe 5 decembrie.

Recital-surpriză la Casa Albă. Celebrul tenor italian Andrea Bocelli l-a vizitat pe președintele Donald Trump la Washington, pe 17 octombrie, unde a oferit un moment muzical neanunțat în Biroul Oval, potrivit Fox News.

Imaginile, publicate de Margo Martin, asistenta președintelui Trump, pe platforma X, arată cum artistul interpretează câteva versuri din celebra piesă "Con te partiro".

În înregistrare, Bocelli, îmbrăcat elegant, în costum negru și cravată, purtând ochelari de soare, stă în fața biroului prezidențial, în timp ce Donald Trump îl privește încântat.

"Ascultați asta!", spune Trump, înainte ca melodia să înceapă să răsune în încăpere. Bocelli zâmbește, apoi începe să cânte, acompaniat de piesa difuzată în fundal.

Un alt clip postat de Margo Martin îl arată pe tenor discutând cu președintele american, în timp ce cei doi ascultă o înregistrare a uneia dintre piesele sale.

Concert la Casa Albă, programat în decembrie

Potrivit publicației Deadline, Donald Trump le-a spus reporterilor că Andrea Bocelli va susține un recital la Casa Albă pe 5 decembrie, cu două zile înainte de ceremonia Kennedy Center Honors, unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din SUA.

Reprezentanții artistului nu au oferit încă o reacție oficială privind momentul surpriză de la Casa Albă.

Vizita tenorului italian a avut loc cu puțin timp înainte ca Donald Trump să-l primească la Washington pe președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru o întâlnire de mare importanță diplomatică.

