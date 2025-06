Andrew Tate își păstrează cetățenia din Vanuatu. Motivul pentru care pașaportul de aur i-a fost salvat

Andrew Tate își păstrează cetățenia statului insular Vanuatu, situat în Pacificul de Sud, în ciuda scandalului internațional în care este implicat, scrie The Guardian. Un purtător de cuvânt al guvernului a confirmat că autoritățile nu intenționează, în acest moment, să-i retragă pașaportul.

Potrivit unei anchete publicate de organizația OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), Tate a obținut cetățenia în Vanuatu în decembrie 2022, chiar în luna în care a fost arestat în România, împreună cu fratele său, sub acuzații de trafic de persoane, viol și formarea unui grup infracțional organizat, scrie The Guardian.

Inițial, oficialii din Vanuatu au declarat că iau în calcul revocarea cetățeniei, dar ulterior purtătorul de cuvânt al guvernului, Kiery Manassah, a precizat pentru publicația The Guardian că, după revizuirea documentelor, s-a constatat că nu există nereguli.

Andrew Tate își păstrează pașaportul de aur

Articolul continuă după reclamă

"Au găsit dosarul, iar potrivit documentelor, în momentul în care domnul Tate a primit cetățenia, era verificat și nu avea probleme la Interpol sau în Marea Britanie. Asta a fost decizia atunci. Președintele comisiei pentru cetățenie confirmă că, în acest moment, el ( n.r. Andrew Tate) rămâne cetățean și nu sunt luate alte măsuri", a declarat Kiery Manassah.

Totuși, Kiery Manassah a subliniat că, dacă acuzațiile ar fi fost cunoscute la acel moment, cererea lui ar fi fost respinsă. "Dacă guvernul ar fi știut de la început și dacă procedurile noastre ar fi funcționat cum trebuie, nu i-am fi permis să obțină cetățenia. Nu putem însă să revenim și să o revocăm acum pe baza unor informații descoperite ulterior."

Andrew Tate ar fi obținut cetățenia printr-un program de tip "pașaport de aur", care permite străinilor să devină cetățeni ai Vanuatu în schimbul unei contribuții financiare de 130.000 de dolari. În trecut, jurnaliștii de la The Guardian au arătat că acest program a permis accesul în UE și Marea Britanie pentru mii de persoane, inclusiv indivizi urmăriți penal sau vizați de sancțiuni internaționale.

Explicația autorităților din Vanuatu

Kiery Manassah a recunoscut că programul de cetățenie al țării are o "reputație foarte proastă în străinătate" și a spus că guvernul lucrează la întărirea proceselor de verificare pentru a preveni situații similare.

Pentru moment, cetățenia lui Andrew Tate nu va fi revocată. Însă, potrivit lui purtătorului de cuvânt al guvernului, "dacă va fi condamnat, atunci cu siguranță se pot lua măsuri pentru a-i retrage cetățenia. Asta este ceva ce guvernul poate lua în calcul pe viitor."

Cei doi frați urmează să fie extrădați în Marea Britanie după finalizarea procedurilor din România. Procurorii britanici au anunțat recent că Andrew Tate va fi pus sub acuzare pentru 10 infracțiuni, inclusiv viol, agresiune fizică și trafic de persoane. Tristan Tate se confruntă cu 11 acuzații similare. Cei doi neagă toate acuzațiile și spun că vor reveni în Marea Britanie pentru a-și dovedi nevinovăția.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă este greu să găsiţi soluţii pentru copiii care nu merg la şcoală astăzi şi nici luni? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰